Grol Heren 1 volleybal maakt zich op voor het 1e kampioenschap sinds 2014

GROENLO – Na een uiterst succesvol seizoen waarin tot heden geen enkele nederlaag werd geleden kan Grol H1 zich gaan opmaken voor het 1e kampioenschap sinds 2014. Ondanks het gebroken seizoen door Corona heeft Grol toch al zijn wedstrijden kunnen spelen en kan het na zaterdag 9 april niet meer te achterhalen zijn door de concurrentie.

Het kampioenschap is dan de kroon op een uiterst sterk, maar vooral stabiel seizoen. In slechts 3 wedstrijden moesten de mannen van Grol een setje slikken. Alle overige wedstrijden lieten de Grolmannen de tegenstander geen kans, zo ook tegen nr 2 Avanti (4-0 en 3-1 winst), de grootste concurrent dat lang bij bleef door, ondanks de 2 nederlagen tegen Grol, daarnaast alle andere wedstrijden met 4-0 wist te blijven winnen. Alles lof en respect ook naar deze tegenstander.

Wil je komen kijken en de Grolmannen komen aanmoedigen tegen Orion en daarna feliciteren, kijk dan op FB van de VV Grol voor de tijden. Wij (Gerben, Leon, David, Menno, Tim, Bob, Lars, Sean, Rick, Randy, Edwin en Maurice) hebben er in ieder geval veel zin in en hopen wederom een goede pot op de mat te leggen om ons daarna te kunnen storten in het feestgebruis!!Wij willen daarnaast Grol H3 feliciteren met hun verdiende kampioenschap in de 3e klasse. Ook vragen wij steun voor ons D1, die dinsdag 12 april kampioen kunnen worden in Vorden tegen Dash!!

