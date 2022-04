Inschrijving Achterhoek Open Innovatieprijs 2022 geopend

DOETINCHEM – De inschrijving voor de 2022-editie van de Achterhoek Open Innovatieprijs is geopend. Ondernemers uit heel Nederland kunnen tot en met 20 april hun technologische innovaties, producten, diensten en procesinnovaties, aanmelden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Traditiegetrouw opent een deelname aan de competitie de deuren naar een groot, zakelijk netwerk.

De uitreiking vindt op 1 juni plaats in Doetinchem. Om kans te maken op de prijs moet een inzendingen uit een aantoonbare samenwerking ontstaan zijn en een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzame, circulaire toekomst.

Nieuwe investeringen

Henk Janssen is voorzitter van de Stichting Achterhoek Open Innovatieprijs, de organisatie achter het initiatief.

“Ondernemers met technologische innovaties uit heel Nederland maken kans op deze prijs”, legt Janssen uit. “De Achterhoek en Liemers zet als regio hoog in op innovatie. Daarom bieden we innovatieve startups en andere ondernemingen onder deze naam graag de kans om te netwerken en nieuwe samenwerkingen of investeringen aan te gaan.”

Landelijke open competitie

De Achterhoek Open Innovatieprijs is een open landelijke competitie. Iedere ondernemer die technologisch innoveert maakt kans op de prijs, mits hij daartoe in openheid samenwerkt met een of meer partners. Immers, een belangrijke doelstelling van de award is open innovatie te bevorderen vanuit de overtuiging dat die wijze van innoveren het concurrentievermogen van de industrie vergroot. Om kans te maken moet de innovatie naast technisch ook duurzaam en aantoonbaar functioneren.

Eisen voor inzending

Om kans te maken op de winst moet de inzending aan de volgende eisen voldoen:

Het is technologisch, duurzaam en levert een impactvolle bijdrage aan onze circulaire economie.

Het is ontstaan uit een aantoonbare (keten)samenwerking.

Het wordt ingezonden door de ondernemer uit deze samenwerking.

Minimaal één prototype hebben óf aantoonbaar goed kunnen functioneren. In het geval van een dienst: al aantoonbaar toegepast zijn in het bedrijfsleven door middel van een pilot.

Prijsuitreiking

De grote prijsuitreiking vindt op 1 juni plaats in de Schouwburg Amphion te Doetinchem. Er is een compleet middagprogramma gerealiseerd waarin alle genomineerden de kans krijgen om hun innovatie te presenteren.

Aanmelden

Ondernemers uit heel Nederland worden opgeroepen om zich aan te melden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Kanshebbers hoeven dus zeker niet in de Achterhoek gevestigd te zijn. Met andere woorden: ‘Ben jij de entrepreneur die het idee van voormalig winnaar Nijhuis Saur Industries weet te overtreffen? Kom maar op!’ Inschrijven kan op www. achterhoekopeninnovatieprijs. nl.

