Grol huldigt leden en overhandigd Vriendschapstekens

GROENLO – Voetbalvereniging Grol heeft donderdag 4 november 10 leden gehuldigd. Vijf leden kregen uit handen van voorzitter Hans Scheinck bloemen omdat ze 50 jaar lid zijn en vijf kregen een ‘vrienschapsteken’ voor hun staat van dienst als vrijwilliger.

De huldiging vond, in deze vorm, voor de tweede keer plaats. De eerste keer was bij De Lange gang en donderdagavond bij Brouwersnös in Groenlo. Het ‘vriendschapsteken’ werd uitgereikt aan Gerard Groot Zevert, Gerard Huijskes, Annemarie Groot Zevert, Ronald Buesink en Barry Janssen. 50 jaar lid zijn: Ans Theissen-Roerdink (eerste vrouwelijke lid), Erwin te Veluwe, Harry ten Have, Erik Porskamp en Frans Roerdink.

De link naar de toespraak staat onder de foto.

