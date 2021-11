Ingrid Wolbert – Van Kempen nieuwe bestuurder Careaz

Deel dit bericht













Careaz heeft een nieuwe bestuurder gevonden in de persoon van Ingrid Wolbert – Van Kempen. Zij zal half januari starten bij Careaz.

Ingrid kijkt ernaar uit om de ambities van Careaz – investeren en innoveren – verder vorm te geven. Voorop staat daarbij voor haar warme, betrokken en hoogwaardige zorg voor kwetsbare ouderen én een plezierige werkomgeving voor collega’s die trots zijn op hun organisatie.

Hiervoor was Ingrid onder meer zorgmanager en MT-lid in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel, manager van het Catharina Oncologiecentrum in Eindhoven en bekleedde ze diverse andere leidinggevende functies. Daarvoor was zij werkzaam als verpleegkundige.

Over Careaz

De ruim 800 medewerkers en 800 vrijwilligers van Careaz zetten zich elke dag in voor het levensgeluk van ouderen in het oosten van de Achterhoek. Dat doen zij met veel plezier en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En vanuit een sterke betrokkenheid bij lokale buurtschappen, dorpen, gemeenten en de Achterhoek als regio. Hierdoor voelen ouderen zich snel ‘thuis’ bij ons. Zij kunnen mét de zorg die nodig is blijven meedoen in hun eigen, vertrouwde omgeving en zo veel mogelijk het leven blijven leiden dat ze willen.

Kijk voor meer informatie over Careaz op www.careaz.nl en www.werkenbijcareaz.nl.

