Grol JO13-3 kampioen!

GROENLO – Zaterdag 1 oktober stond de laatste wedstrijd voor Grol JO13-3 op het programma in de nieuwe verkorte competitie. Het team onder de bezielende leiding van Stef, Sander en Walter had tot op heden alles gewonnen en had vorige week een belangrijke stap voor het kampioenschap gezet door bij medetitelkandidaat MEC-Bredevoort met 2-3 te winnen.

Vandaag moest er dan nog wel van Erix/KSV JO13-1 gewonnen worden. Na een rustig ietwat nerveus begin was het de heerser op het middenveld Kick die de 1-0 voor Grol aantekende. Al snel daarna werd er door een speler van Erix/KSV hands gemaakt in hun eigen 16-meter en was het Freek die de toegekende penalty onberispelijk inschoot: 2-0 en dit was tevens de ruststand.

Na rust volgde een prachtige aanval over links en scoorde Charly de 3-0 met haar linkerbeen, na een bekeken voorzet van Bardia. Aanvallend kon Erix/KSV hier weinig tegenover stellen omdat de verdedigers Chiel, Rosa en Carlijn uitstekend hun taken vervulden en onder leiding van ‘captain´ Flint weinig tot niks weggaven. Grol denderde ondertussen door en na goed druk zetten van Dante en slecht uitverdedigen van Erix/KSV was het Julia die met een bekeken schot de 4-0 kon aantekenen. Het slotakkoord was voor Labeat die de voorzet van Charly, na een prachtige steekbal van Tycho, bekeken inschoot. Doordat Lenn de keeper zijn doel schoon hield was de eindstand 5-0.

Een verdiende overwinning en onder luid gejuich van de vele ouders werd het kampioenschap gevierd. Er moest natuurlijk ook nog even een mooie foto gemaakt worden en het geheel werd afgesloten met wat drinken en een patatje in de Grol-kantine.

