Grol JO8-1 wint van Eibergen JO8-1

Deel dit bericht













GROENLO – Na de winst van vorige week waren de jongens gebrand om ook vandaag van Eibergen te winnen. De wedstrijd begint gelijk op al hebben de Grol jongens een klein overwicht. Het is de 8ste minuut dat Tygo met een goede drippel over de linkerflank zichzelf weet vrij te spelen en richting doel kan rennen. Met een goed schot weet hij de doelman van Eibergen kansloos te laten. Grol is daarna sterker en krijgt meerdere corners na elkaar. Uiteindelijk weet Floris een corner mooi over alles en iedereen heen te schieten dat deze terecht komt bij de 2de paal. Bram weet de bal goed aan te nemen en schiet hem hard in het doel, 0-2. Grol zit goed in de wedstrijd en weet Eibergen van grote kansen af te houden. De keren dat Eibergen op doel weet te schieten weet Oskar ze te keren. Lucas weet verdedigend een speler van Eibergen te stuiten en de bal komt bij Dario terecht die al dribbelend en met een paar mooi passeer acties door het midden voor het doel te komen en scoort beheerst, 0-3.

Uiteraard laat Eibergen het er niet bij zitten en weten een goede aanval weg te zetten dat resulteert in de 1-3. De Grol jongens zijn er weer helemaal bij en het is Jur die vanaf de aftrap recht op het doel afgaat en in dezelfde minuut nog de 1-4 weet te scoren. Dan is het tijd voor een kleine pauze met een heerlijke beker ranja. Na wat aanwijzingen van coach Rob en Barry gaan de jongens het veld weer in. De jongens pakken de aanval weer op en nu is het Bram die vanaf rechts de bal zo hard weet voor te zetten dat een verdediger van Eibergen de bal in eigen doel schiet, 1-5. Eibergen komt er een aantal keren goed uit en is het nu Floris die met een aantal goede reddingen een doelpunt van Eibergen weet te voorkomen. Het is Jur die de 1-6 weet te scoren. Hierna verslappen de jongens een beetje en lopen ze wat uit positie. Misschien ook wat ontzag voor een wat grotere speler aan de zijde van Eibergen en weet zij de score terug te brengen naar 3-6.

Een zeer leuke pot voetbal van beide kanten waar de Grol vandaag goed heeft gespeeld en met name veel oefenstof van de trainingen hebben uitgevoerd!