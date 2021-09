Claudine Waenink wint Consumer award

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – De winnaars van de 29e Coiffure Award zijn zondagavond 12 september bekend gemaakt tijdens hét kappersevenement van het jaar. 99 genomineerden streden om de Oscars onder de kappersprijzen. De ‘Consumer Award’, die ook dit jaar werd gekozen door het Nederlandse publiek, ging naar Claudine Waenink van Claudine HaarCreaties uit Lichtenvoorde.

Karin Bloemen en Rick Brandsteder zingt lied via livestream

Al vanaf het voorjaar van 2020 keken we reikhalzend uit naar de ontknoping van de 29ste editie van de Coiffure Award. Een gala voor de hele branche zat er helaas op dit moment niet in. De organisatie besloot de uitreiking toch door te laten gaan. Alle genomineerden werden met hun partner uitgenodigd en hun fans konden via een livestream de uitreiking volgen. Op deze manier konden de genomineerden en winnaars de eer krijgen die zij verdienen. Tijdens Coiffure Award avond werden er maar liefst 13 Awards uitgereikt. De presentatie lag in handen van de altijd charmante Rick Brandsteder en niemand minder dan Karin Bloemen zong een eigen geschreven lied speciaal voor de, haar zo dierbare, kappers.

Spetterende show van Arjan Bevers

Schwarzkopf Professional presenteerde haar Essential Looks collectie, ditmaal door middel van een video. Als onderbreking van de uitreiking van de awards was het podium voor Arjan Bevers, Hairdresser of the Year 2019. Met zijn show ‘Luminesence Resilience’, liet hij zijn licht schijnen op donkere tijden.

Laura van de Graaf (Schwarzkopf Professional): “De Coiffure Award biedt de kappers een podium om hun vakmanschap aan een breed publiek te tonen. De deelnemers hebben geduld moeten hebben, nadat reeds in maart 2020 de genomineerden bekend werden gemaakt. Juist in deze tijd zorgt de Coiffure Award voor een positieve impuls voor de Nederlandse kappersbranche en daar zijn wij trots op.”

De bekroonde favorieten

Naast de onderscheiding voor Claudine Waenink werden er nog 12 Coiffure Awards uitgereikt. Juliette den Ouden werd uitgeroepen tot ‘Hairdresser of the year’, de gerenommeerde nationale en internationale jury beloonde haar naast de hoofdprijs ook met de Coiffure Award voor ‘dames in de regio Noord-Holland en Flevoland’. Manou Grijsen won de eerste prijs voor de categorie ‘dames in regio Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel’. Joffrey Conings won wederom de eerste prijs voor de categorie ‘dames in de regio Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland’ en zijn team van salon Androgyn in Rotterdam ontving de ‘Team Award’. Voor de eerste maal in haar carrière nam een zeer blije Cindy Stoopen de eerste prijs voor het onderdeel ‘dames in regio Noord-Brabant, Limburg en Zeeland’ mee naar huis. Voormalig Hairdresser of the Year Mark van Westerop won de eerste prijs in de de categorie ‘heren in regio Noord’ en Romee van Egmond de eerste prijs in de categorie ‘heren in regio Zuid’. Marina Michiels werd eerste in de categorie ‘Avant-Garde’ terwijl Louise Vlaar de bijzondere prijs van ‘Schwarzkopf Hair Color Technician of the Year’ won. De ‘Young Talent Award’ voor deelnemers t/m 21 jaar ging naar Charell Bosch. Tot slot werd Leander Grotenhuis geprezen als ondernemer en won de ANKO Ondernemers Award.

Over de coiffure award

De Coiffure Award is de belangrijkste onderscheiding binnen de nederlandse kappersbranche en wordt dit jaar voor de 29e keer georganiseerd door Schwarzkopf Professional, ondersteund door de ANKO en mediapartner Coiffure Media Group. Een nominatie voor een van de dertien categorieën is vergelijkbaar met de prestige van een Oscarnominatie; het geldt als internationaal keurmerk voor uitgesproken professioneel talent. Het winnen van een van de Coiffure Awards, uiteenlopend van Young Talent tot de ultieme Hairdresser of the Year-titel, is bepalend voor de carrière van de betreffende kapper en de reputatie van zijn of haar salon. Inzending bestaat uit een professionele fotoserie van haarmode waaruit een vakjury de finalisten selecteert. De tweede jurering ronde vindt plaats in Londen door een selectie Britse topkappers. Nadat de resultaten bij elkaar zijn opgeteld zijn alle nominaties en winnaars bekend. De winnaars van de Pers Award & Consumer Award worden door respectievelijk een persjury en het publiek gekozen. De Coiffure Award uitreiking is een groots glamour event en haartrend spektakel waar jaarlijks, normaliter, circa 1000 Nederlandse kappers en celebrities uit de mode-, beauty-, media- en muziekindustrie bij aanwezig zijn.

