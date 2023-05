Grol JO9-1 – FC Dinxperlo JO9-1 ( 3-0 ) 6-2

GROENLO – In verband met de afwezigheid van Floris en Björn zijn wij niet compleet maar krijgen wij de hulp van Yoeri uit JO9-2. Een mooie selectie voor deze wedstrijd van vandaag die wij ook nog eens kunnen spelen op het hoofdveld. Vele aanwezige ouders als ook andere toeschouwers hebben zich verzameld aan de zijlijn om deze wedstrijd te aanschouwen. Na het bekend maken van de opstelling door Niek worden de jongens door Barry gewezen op de sterke tegenstander van vandaag. Er zal veel werk geleverd moeten worden temeer wij geen wissels beschikbaar hebben. De jongens hebben zich dit goed in de oren geknoopt en staan vol zelfvertrouwen klaar voor deze pot. Het is een prachtige zonnige voorjaarsochtend als de bal om 10:00 uur door Dinxperlo wordt afgetrapt. Grol is direct scherp en valt de bal goed aan. Hierdoor zijn de jongens veelvuldig in balbezit en weten zo de gasten meer onder druk te zetten. Het gaat zelfs zo goed dat het Huub al lukt om Grol in de 3de minuut op een 1-0 voorspong te zetten! Een heerlijk begin van de wedstrijd. Dinxperlo is zoekende en weet niet de ruimte te vinden om de aanval te zoeken. Grol weet alles goed vast te zetten en weet veelvuldig de bal te veroveren. Het is uiteindelijk Jur die met een mooie dribbel actie zich vrij weet te spelen en de bal beheerst binnenschiet, 2-0 in de 8ste minuut. Hierna weet Dinxperlo iets meer grip op de wedstrijd te krijgen en weten al combineren er beter uit te komen. Echter het verdedigende duo Dario en Bram staan goed en geven elkaar daar waar nodig veelvuldig rugdekking waardoor vele aanvallen van Dinxperlo onschadelijk kunnen worden gemaakt. Uiteraard weet Dinxperlo een aantal keren erdoor te komen maar doelman Tygo staat zijn mannetje en weet met een aantal zeer goede reddingen Dinxperlo van het scoren af te houden. Dit maakt dat de jongens van Grol meer en meer groeien in de wedstrijd. Het is uiteindelijk een goede uittrap van Tygo die bij Yoeri in de voeten komt. Yoeri geeft na een goede actie een mooie assist op Huub die deze buitenkans niet aan zich voorbij laat gaan en de stand op 3-0 zet in de 14de minuut. Voor de rust komt Grol nog een keer goed weg als Dinxperlo een bal via de onderkant van de lat terug het veld in ziet gaan. Tijd voor ranja. Mede in verband met de afwezigen wordt er wat geschoven in de opstelling, maar de jongens weten ook dit in de 2de helft een geweldige invulling te geven.

In het begin van de 2de helft merk je dat de jongens even moeten schakelen met de invulling van de posities, dit geeft gelukkig geen problemen. Zo weet Jur Bram in de 28ste minuut weg te sturen langs de lijn. Bram kruipt goed naar binnen en met een goed schot laat hij de doelman van Dinxperlo kansloos, 4-0. Hierna volgt een fase waar beide teams gelijk op gaan, er zijn kansen aan beide zijden te noteren. Dario weet zelfs bijna te scoren met zijn hoofd maar de bal gaat net over. Dinxperlo gaat iets opportunistischer spelen en het is uiteindelijk een diepe bal van de doelman die achter de Grol verdediging valt. De spits laat Tygo kansloos, 4-1 in de 35ste minuut. Grol laat het er niet bij zitten. Direct van de aftrap gaat Huub diep en laat iedereen het nakijken en scoort nog in dezelfde minuut de 5-1. Het geluk is aan de kant van Grol want nadat Dinxperlo een bal via de paal terug het veld in ziet komen is het Bram die uit de tegenaanval wel weet te scoren, 6-1 in de 37ste minuut. Dinxperlo blijft strijdvaardig en wordt hier in de laatste minuut voor beloond, na een scrimmage voor het doel valt de bal toch binnen, 6-2. De jongens zijn moe gestreden maar hebben zichzelf beloond met een prachtige overwinning.

Hierbij kan Grol JO9-1 terugkijken op meer als een geslaagd seizoen. De jongens zijn gestart in de 2de klasse en zijn net voor de winter overgegaan naar de 1ste klasse. Deze laatste competitie voor de winterstop hebben wij gespeeld in Twente en was zwaar maar wij wisten ons te handhaven. Na de stop zijn wij meer in de regio ingedeeld en wisten wij in de eerste competitie ons netjes veilig te spelen om in de laatste competitie van dit jaar enkel de wedstrijd van AZSV te verliezen en de rest te winnen. Een compliment aan de jongens die zich sterk hebben ontwikkeld onder leiding van een zeer gemotiveerde staf. Nog een paar trainingen en een seizoen afsluiting en dan lekker van de vakantie gaan genieten!

