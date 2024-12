Grol knokt zich naar gelijkspel na moeizame start

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GAANDEREN – Grol ging met hoge verwachtingen naar sportpark ‘De Pol’ in Gaanderen om het eerste deel van de competitie 2024-2025 af te sluiten met een overwinning. Toch liep het anders: na een 2-0 achterstand bij rust wist Grol zich in een enerverende tweede helft terug te knokken naar een 2-2 gelijkspel. Hoewel de uitslag acceptabel was voor spelers, begeleiding en de vele aanwezige Grol-supporters, had men liever de winterstop ingegaan met een overwinning.

Aanvoerder Tycho Riteco zwaar geblesseerd

Grol begon niet onder een goed gesternte. Trainer-coach Arjen Nijman miste al enkele langdurig geblesseerde spelers, waaronder Mark Hietland en Yaluca Meusert. Daar kwam een flinke tegenslag bij: na slechts een kwartier moest aanvoerder en linkerspits Tycho Riteco met een zware blessure het veld verlaten. Zijn vervanger, Titus Hoffman, kon logischerwijs niet het spel van Riteco evenaren. Luc Berentsen nam de aanvoerdersband over, maar de gebruikelijke aanvoer vanaf de linkerkant ontbrak hierdoor grotendeels.

Toch was er een lichtpuntje: José Carlos Gonzales maakte zijn rentree in de basiself. Daarnaast speelden spelers als Thiemo Wessels en nieuwkomers Davy Schutten en Tyn Brockötter een uitstekende wedstrijd. Ondanks dit goede nieuws was het VVG ’25 dat de wedstrijd domineerde in de eerste helft.

In de 24e minuut bracht Yannis Megens de thuisploeg op voorsprong met een verrassende openingstreffer. Kort daarna stuurde Patrick Pastoor een vrije trap onhoudbaar in de linker bovenhoek: 2-0. Grol-keeper Nick Oude Luttikhuis voorkwam vlak voor rust een derde treffer met een spectaculaire redding.

Lichtpunt in de tweede helft

Na rust kwam een herboren Grol binnen de lijnen. De inzet werd beloond in de 68e minuut toen Luc Berentsen de aansluitingstreffer scoorde, na een schitterend voorbereidende actie van Tyn Brockötter. Deze actie riep herinneringen op aan zijn vader Freddy, die destijds uitblonk bij Grol en De Graafschap.

De 2-2 liet niet lang op zich wachten: Thiemo Wessels, die onbetwist de ‘man of the match’ was, kopte een hoekschop van Tiem Rots prachtig binnen. In de resterende speeltijd zette Grol alles op alles om de overwinning binnen te halen, maar dat lukte niet.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

24e minuut: 1-0 Yannis Megens

32e minuut: 2-0 Patrick Pastoor

68e minuut: 2-1 Luc Berentsen

72e minuut: 2-2 Thiemo Wessels

Scheidsrechter: Joost Kroon-Reiniers (Nijmegen)

Assistent-scheidsrechters: Marco Rabelink (Gaanderen) en Bart Huijskes (Groenlo)

Gele kaarten:

Grol: Jordi Geelink

VVG ’25: Chiel Derksen (2x), Bart Leuverink, Alexander Megens

Rode kaart:

VVG ’25: Chiel Derksen (2x geel)

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Kaj Riteco, Kjell Riteco, José Carlos Gonzales (60. Thijmen Geurink), Siebe Lantink, Luc Berentsen, Tiem Rots, Tycho Riteco (14. Titus Hoffman), Jordi Geelink (32. Davy Schutten), Thiemo Wessels, Tyn Brockötter.

Uitslagen 2F

VVG ’25 – Grol 2 – 2

Westervoort – VIOD 4 – 3

WSV – Quick 1888 1 – 3

RKZVC – Union 3 – 1

SDOUC – Jonge Kracht 3 – 0

Trekvogels – Voorwaarts 7 – 0

AZC – Varsseveld 1 – 2

Stand 2F

SDOUC 11 – 28

2. Westervoort 11 – 28

3. Varsseveld 11 – 19

4. VIOD 11 – 18

5. Grol 11 – 16

6. AZC 11 – 15

7. Trekvogels 11 – 14

8. Jonge Kracht 11 – 14

9. WSV 11 – 14

10. Quick 1888 11 – 13

11. Union 11 – 10

12. RKZVC 11 – 9

13. VVG ’25 11 – 7

14. Voorwaarts 11 – 7

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.