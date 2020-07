Grol krijgt gele kaart

GROENLO – De gemeente Oost Gelre heeft de Grol een gele kaart gegeven. De corona-maatregelen werden niet nageleefd bij de oefenwedstrijd Grol 1 – Silvolde 1.

Er waren meer dan 250 mensen op het sportpark en de afstand van 1,5 meter werd door een groot aantal toeschouwers niet nageleefd.

De Grol had onvoldoende maatregelen getroffen. Er was niet voor gezorgd dat de toeschouwers langs de lijn op 1,5 meter afstand van elkaar moesten staan en op de tribune waren geen stoeltjes weggehaald of afgeplakt als niet beschikbare zitplaats.

Alleen de controle op de maximaal 100 personen in het sportcafé werd uitgevoerd.

Het algemeen bestuur vindt de gele kaart volkomen terecht. De Grol werd weliswaar overvallen door het grote aantal toeschouwers – meer dan 600 – maar had door aanwijzingen aan de poort en op de tribune deze situatie moeten voorkomen. Er was van tevoren gewoon te weinig aandacht aan deze eerste oefenwedstrijd van Grol 1 besteed. Daarvoor biedt de Grol aan alle aanwezigen op het sportpark op donderdagavond 16 juli haar excuses aan.

“Het is een harde les geworden en de Grol zal bij een volgende wedstrijd de corona-voorschriften beter opvolgen”, aldus het Grol bestuur.

