Aantrekkelijke oefenwedstrijd Grol 1

GROENLO – Op donderdag 16 juli speelde Grol 1 haar eerste oefenwedstrijd en wel tegen Hoofdklasser Silvolde 1. Deze wedstrijd werd door Grol gespeeld in de nieuwe kledinglijn.

Voor de Grol-supporters en diverse voetballiefhebbers uit de regio een goede reden om sportpark Den Elshof te bezoeken, want het sportpark was goed gevuld.

Het team van de nieuwe trainer William Krabbenborg trad aan met een selectie van 23 spelers, waarbij voor rust en na rust een compleet nieuw team in het veld werd opgesteld.

Grol speelde goed en fris en wist Hoofdklasser Silvolde goed tegenstand te bieden. Silvolde wist wat makkelijker te combineren en had redelijk veel het initiatief, maar Grol gaf weinig grote kansen weg. Bij vlagen liet Grol ook de bal goed en snel rond gaan en mooie combinaties zien. Zowel de eerste als de tweede helft had Grol een hele grote kans om te scoren. Ook werd men nog een keer alleen op weg naar het doel ten onrechte voor buitenspel afgevlagd. Het was echter Silvolde die, na een strijdvolle fase in de tweede helft in de 70e minuut de winnende treffer scoorde. Wout Blasman draaide met bal van de tegenstander weg en schoot beheerst in de verre hoek in het zijnet: 0 – 1.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print