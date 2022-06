Grol zat 4 sluit seizoen winnend af en eindigt bovenin de middenmoot

GROENLO – Het is woensdagavond als wij de laatste wedstrijd van het seizoen spelen. Dit nadat de wedstrijd 2 weken geleden verzet is. Grol heeft vandaag een mooie gevulde selectie van 15 spelers, dus over de bezetting in het veld als op de bank vandaag geen klagen. We hebben dit seizoen nog wel eens andere wedstrijden gekend. Trias wint de toss en kiest een kant dus Grol mag aftrappen voor de wedstrijd. Grol begint sterk en heeft veel balbezit. Het lijkt er op dat Trias het veld is betreden met een uitgestippelde tactiek. Grol kan gerust van achteruit opbouwen maar worden rond de 20m1 van het doel gestuit door de goed staande verdediging van Trias. Voetballend weet Grol dan ook niet direct echt uitgespeelde kansen te creëren. Trias daarentegen komt er maar sporadisch uit maar weten het doel van de Grol niet te bereiken, dit mede door goed verdedigend werk van Martijn, Nick, Jordy en Teun. Opbouwend probeert Grol onder aanvoering van Youri kansen af te dwingen. Aangezien Grol er voetballend niet door weet te komen proberen wij via de ruimtes op de flanken goede voorzetten te geven. Het is dan ook een voorzet van Ronald die binnengekopt wordt door Youri waarbij de doelman van Trias er niet sterk uitziet, 1-0. De ban lijkt gebroken, Trias kruipt iets meer uit de verdediging en Grol krijgt meer ruimte en mogelijkheden. Ramon komt dicht bij een doelpunt maar ziet zijn inzet gestopt worden. Het is uiteindelijk Ronald die met een individuele actie vanaf de rechterkant naar binnen dribbelt en met een laag en hard schot van afstand de stand op 2-0 brengt. Grol heeft er zin in en blijft lekker de bal rond spelen, het is wederom Ronald dit zich nu op de linkerkant weet vrij te spelen maar zijn schot raakt de binnenkant van de paal. Echter de doelman is uit positie en is het Ramon die goed is opgesteld en de 3-0 beheerst binnen schiet.

Met deze stand wordt de thee opgezocht. In de rust worden een aantal wissels doorgevoerd en is het al zo weer tijd om de tweede helft te starten. Grol is onaangenaam verrast door de energie die Trias nu op het veld legt. Grol moet door het wisselen zelf nog even de organisatie weer scherp zetten daar waar Trias uit een totaal ander vaatje tapt dan de eerste helft. Dit zorgt voor een rommelige beginfase van de 2de helft wat dan ook enkele kleine mogelijkheden voor Trias oplevert, maar echt gevaarlijk worden ze niet. Grol weet zich te herpakken en kan weer beter de bal rond laten gaan. Echter Trias blijft er korter opzitten. Het is uiteindelijk Ronald die met een indraaiende cornerbal de verdediging van Trias op het verkeerde been weet te zetten en de stand naar 4-0 weet te tillen. Hiermee is de wedstrijd gespeeld, helemaal als Trias nog een mogelijkheid krijgt die met enige moeite door Barry gekeerd wordt en met behulp van de paal niet in het doel rolt. De energie zakt langzaam wat weg bij Trias. Een verkeerde opbouwende inspeelbal van Trias wordt onderschept door Youri die een vrije doortocht heeft naar het doel en de bal eenvoudig langs de keeper weet te schieten en hiermee de eindstand van 5-0 op het scorebord weet te zetten.

Grol speelt de wedstrijd rustig uit en pakt hiermee de volle winst en met een clean-cheat de 3 punten in de laatste wedstrijd van het seizoen. Aankomende maandag is de afsluiting van het seizoen, die om 11:45 uur zal starten met de opening van het Wilgenpark, het nieuwe kunstgrasveld ter herinnering aan de fusie met Grolse Boys. Aansluitend een gezellig programma in de sportkantine met in de middag de wedstrijd van Grol 1. Komt allen!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....