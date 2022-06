Stuart Weir nieuwe gemeentesecretaris Winterswijk

WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 31 mei besloten Stuart Weir te benoemen als gemeentesecretaris-algemeen directeur van de gemeente Winterswijk. Hij treedt op 1 augustus in dienst bij de gemeente. Wilfred Goedmakers, de huidige interim gemeentesecretaris-algemeen directeur, stopt per 1 juli.

Stuart Weir is geboren en getogen in Enschede. Hij heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. Na zijn studie heeft hij altijd bij of voor gemeenten gewerkt, vooral op het snijvlak van beleid, financiën en bedrijfsvoering. Eerst als consultant, later bij de gemeente Enschede als senior adviseur. ‘Ik heb eigenlijk alle facetten van gemeenten gezien. Er is geen bedrijf of organisatie met zo’n divers takenpakket als de gemeente. Het werk heeft echt betekenis voor inwoners, ondernemers en bezoekers. En er is altijd beweging.’ Aldus Weir.

De laatste 7 jaar was hij mede-eigenaar en operationeel directeur van een adviesbureau dat voor gemeenten werkt aan complexe vraagstukken in het sociaal domein.

Burgemeester Bengevoord wacht met smart op zijn komst: ‘Ik ben blij dat alle geledingen van de organisatie een aandeel hebben gehad in de selectieprocedure. Stuart is een Winterswijker die aan het hoofd van de organisatie en adviseur van het college en de burgemeester de komende jaren zal bijdragen aan het verder werken aan de uitdagingen die we als gemeente hebben.’

Stuart Weir is 43 jaar en woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Winterswijk.

