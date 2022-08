Grol voorzitter Hans Scheinck kondigt vertrek aan

GROENLO – Voorzitter Hans Scheinck heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende periode van drie jaar als voorzitter bij s.v.Grol in Groenlo. Volgens het rooster van aftreden van het algemeen bestuur zou hij in oktober in aanmerking komen voor een nieuwe bestuursperiode. Hij ziet daar dus vanaf.

In oktober 2010 werd Hans Scheinck benoemd tot voorzitter van de Grol als opvolger van Theo Huijskes. Bij zijn aantreden had hij toen al aangegeven deze functie ongeveer 10 jaar te willen doen. Dat is 12 jaar geworden met name om de vereniging door de twee zware corona-jaren van 2020 en 2021 te leiden.

In maart 20022 is hij gekozen in de gemeenteraad van Oost Gelre. Omdat sportverenigingen best veel met de gemeente te maken hebben, vindt hij dat de combinatie van beide functies hem belemmert om onafhankelijk besluiten te kunnen nemen als het over het voetbal in Oost Gelre gaat. Zowel bij de gemeente als bij de Grol. Het algemeen bestuur respecteert deze afweging.

Onder leiding van vice-voorzitter Harry Paf is intussen gestart met de werving van een nieuwe voorzitter. De verwachting is dat dit proces wel enige maanden gaat duren. Op verzoek van het algemeen bestuur zal Hans Scheinck de voorzittersfunctie dan nog even blijven uitoefenen. Hij heeft aangegeven dat dan niet langer te willen doen dan tot uiterlijk 31 december 2022.

Op de ledenvergadering van 3 oktober a.s. zal ingegaan worden op de voortgang van de werving van een nieuwe voorzitter.

