Warme 105e editie Holterhoekse kermis

HOLTERHOEK – Holterhoek vierde dit weekend een warme 105e editie van de Holterhoekse kermis. In de feestweide bij Grenszicht werd uitbundig feest gevierd met de hele buurtgemeenschap. Jong en oud, voor iedereen was er wat wils; ringfietsen, krattendans, vogelschieten, maar ook diverse kinderactiviteiten met of zonder water.

Op vrijdagmorgen werd de kermis afgetrapt met het ophalen van het koningspaar en jeugdkoning van 2019/2020 én 2021: Henny en Marlien Roerdink en Joost Penterman. Daarna werd met ruim 200 mensen genoten van een brunch en begon een verhit volleybaltoernooi dat werd gewonnen door Camping Helmers 1. Tijdens het volleyballen waren er ook diverse andere activiteiten: jeu de boules, eendjes vangen, ballontrappen en krattendans. ’s Avonds was er in de tent feest met Duo Double XL. Ook had de organisatie dit jaar een ‘Oldtimer treff’n’ tent gemaakt, waarin de oudere jeugd bij kon praten. Hier werd ook deze avond goed gebruik van gemaakt.

Zaterdagmorgen stonden de 59 fanatieke vogelschieters weer klaar om de vogel er af te knallen. Wethouder Arjen van Gijssel kwam de Holterhoekse gemeenschap hierin ondersteunen door het eerste schot te lossen. Na 312 schoten was het Hans Bongers die de romp, staart én linkervleugel er in één keer afschoot. Samen met Margriet vormt hij het koningspaar van 2022. Bij het jeugdvogelschieten deden ze er iets langer over, maar daar was uiteindelijk Bas klein Avink die de romp, staart én kop er af schoot. Er kan bijna geen trotsere jeugdkoning bestaan dan onze Bas.

Tijdens de kinderspelen werd ons duidelijk dat er genoeg nieuwe aanwas is in de Holterhoek: ruim 20 kinderen genoten van deze mini-zeskamp. Ondanks de hitte werd er ook fanatiek deelgenomen aan het balgooien en ringfietsen. De Moeflons zorgde ’s avonds in de feesttent voor een spetterend optreden en een goede sfeer.

Peppel’nzundag was weer een gezellig samenzijn om het kermisweekend mooi af te sluiten met de Halsband.

Hieronder de uitslagen van alle spelen:

Ballontrappen

0-6 jaar:

1. Roos Grootholt

2. Guus Kolkman

3. Lynn Roerdink

7-12 jaar:

1. Suze Grootholt

2. Merle Holtkamp

3. Annemarie gr. Wassink

13-16 jaar:

1. Marijn Penterman

2. Bas kl. Avink

3. Roel Penterman

16 jaar en ouder

1. Tom Penterman

Krattendans

Jeugd groep 1

1. Lieke Roerdink

2. Maud kl. Avink

3. Bas kl. Avink

Jeugd groep 2

1. Suze Grootholt

2. Merle Holtkamp

3. Annemarie gr. Wassink

16 jaar en ouder

1. Jeroen te Nijenhuis

Volleybaltoernooi:

1. Camping Helmers 1

2. Camping Helmers 2

3. Betonpoertjes

Winnaars jeu de boules

1. Theo Huls

2. Annie Terbraak

3. Elly klein Gebbink

Winnaars kinderspelen

Maud kl. Avink

Norin Scharenborg

Lieke Roerdink

Jochem Wielens

Lonneke Vergeer

Ringfietsen

1. Mark Krooshof

2. Tonny Roerdink

3. >Erna Helmers

Balgooien

1. Erwin Kolkman

2. Lucas Lubbers

3. Mark Krooshof

Jeugdvogelschieten

Rechtervleugel: Sem Holtkamp –

Linkervleugel: Merle Holtkamp

Hals/kop: Bas klein Avink

Staart: Bas klein Avink

Romp: Bas klein Avink

Vogelschieten

Rechtervleugel: Remco Wopereis

Hals/kop: Gijs Helmers

Linkervleugel: Hans Bongers

Staart: Hans Bongers

Romp: Hans Bongers

