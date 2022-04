Grol wint met 2 – 1 van Schalkhaar

GROENLO – Grol pakte het vandaag, zondag 18 april, anders aan. Tegen een goed voetballend Schalkhaar speelde Grol wat minder aanvallend dan gewoonlijk. Dit leverde het gewenste resultaat op, want Schalkhaar kreeg maar een paar kansen en wist uiteindelijk maar één keer te scoren. Grol creëerde zich desondanks nog een aantal mogelijkheden en ging hier effectief mee om: in de eerste helft scoorde Tycho Riteco de 1 – 0 en in de tweede helft Luc Berentsen de 2 – 0. Dit leverde voor het hardwerkende team van coach William Krabbenborg uiteindelijk weer eens de volle drie punten op en Grol 1 houdt daarmee uitzicht op de derde plek op de ranglijst en een goed resultaat in de derde periode.



Grol pakte slechts één punt in de laatste drie wedstrijden, men scoorde wel acht keer, maar incasseerde maar liefst twaalf tegendoelpunten. Dit was voor coach William Krabbenborg de reden om anders te gaan voetballen. Ook Schalkhaar had weinig punten gehaald in de laatste drie wedstrijden en dit leverde daardoor twee voorzichtige ploegen op, die geen enkel risico namen en zeer verdedigend ingesteld waren. Het publiek zag een tactische eerste helft met weinig kansen voor beide doelen.

In de eerste minuut zag het daar nog niet naar uit en kwam Grol goed weg, want een bal van Schalkhaar kon maar ternauwernood van de lijn worden weggewerkt. Maar vervolgens duurde het een half uur voordat één van de twee ploegen weer gevaarlijk kon worden. De aanval werd ingezet door de vandaag wederom heerlijk spelende Tiem Rots, die een pass gaf op Mick Wissink die vervolgens Tycho Riteco op links in stelling bracht. Tycho rondde prachtig af door een strak diagonaal schot: 1 – 0. Dit was tevens de ruststand.

Achterin speelde Mart Willemsen voor de geblesseerde Mark te Winkel. Dit deed hij verdienstelijk: verdedigend speelde Mart ijzersterk en koppend was hij niet te verslaan.

In de tweede helft liet Schalkhaar zien goed te kunnen voetballen. Men speelde de bal eenvoudig rond en verlegde het spel regelmatig van kant door een lange pass op maat. Schalkhaar was meer in balbezit dan Grol, maar dit leverde hen echter geen echte kansen op. Het was juist Grol dat gevaarlijk werd: een eerste waarschuwing was een aanval over links via Eduardo de Sousa Cavalcante en Tycho Riteco met een voorzet die door Luc Berentsen helaas niet vol kon worden geraakt. Een minuut later was het wel raak. Met een schitterende actie draaide Tycho Riteco zich vrij tussen vier tegenspelers door, dribbelde naar de achterlijn en legde de bal panklaar voor Luc Berentsen, die de bal perfect tegendraads inkopte: 2 – 0.

Grol kreeg daardoor meer zelfvertrouwen en kreeg nog aan paar mogelijkheden, waaronder een schot van Tiem Rots dat net over ging. Helaas kon Grol dit niet doortrekken tot het eind, want een zeer rommelige fase brak aan, mede door het veelvuldig fluiten van scheidsrechter De Jong. Dit leverde Schalkhaar diverse vrije trappen, waaronder een aantal net buiten de 16-meter van Grol. De eerste werd vakkundig onder uit de hoek getikt door Nick Oude Luttikhuis. De tweede ging hard naast de muur maar ook naast het doel. Grol paste nog drie wissels toe. De ingevallen Jordy Schutten maakte een goede indruk, en was bij twee goede mogelijkheden betrokken, maar kwam op het moment suprême net wat kracht te kort. Ook leek Grol tekort gedaan, doordat de assistent scheidsrechter van Schalkhaar wel heel scherp vlagte bij diverse uitbraken van Grol. Het Grolpubliek kon zich zeker niet in elk vlagsignaal vinden.

Vlak voor tijd werd het nog even billen knijpen, doordat Schalkhaar plots in de 16-meter in balbezit kwam en de bal binnen kon schieten: 2 – 1. Grol leek te verkrampen daarna en kwam er niet echt meer uit. Schalkhaar kreeg nog twee vrije trappen net buiten de 16-meter, maar de eerste belandde eenvoudig bij Nick in de handen en de tweede werd gelukkig door Schalkhaar zelf onschadelijk gemaakt.

Grol wist de 2 – 1 vast te houden, de drie punten in de wacht te slepen en een gat te slaan van vijf punten naar nummer zes Schalkhaar. Het werd daarmee een succesvolle zondag voor Grol, want ook Grol 2 (2 – 1 tegen koploper De Tukkers 2) en Grol 3 (3 – 1 tegen Vios B. 2) wisten hun wedstrijd winnend af te sluiten.

Zondag 24 april speelt Grol uit tegen de nummer vier van de ranglijst GVV Eilermark in Glanerburg-Enschede, dat net als Grol 31 punten heeft uit 18 wedstrijden.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

37. 1 – 0 Tycho Riteco

61. 2 – 0 Luc Berentsen

87. 2 – 1 Milan te Riele

Scheidsrechter: Jan de Jong uit Steenwijk

Kaarten: geen

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Mike Kempers, Mart Willemsen, Max de Vries, Eduardo de Sousa Cavalcante, Rico Lammerdink, Tiem Rots (80. Jordy Schutten), Titus Hoffman, Luc Berentsen (92. Tygo ten Bulte), Mick Wissink, Tycho Riteco (84. Ramon Landewers).

Uitslagen 2J

ATC ’65 – BWO 3 – 2

Grol – Schalkhaar 2 – 1

GVV Eilermark – Wijhe ’92 5 – 3

Bon Boys – BWO 4 – 1

NEO – Lemelerveld 3 – 2

SDC ’12 – Vogido 1 – 1

Barbaros – FC Suryoye 3 – 2

ATC ’65 – Achilles ’12 3 – 1

Stand 2J

Bon Boys 18 – 41 NEO 18 – 38 Achilles ’12 18 – 33 GVV Eilermark 18 – 31 Grol 18 – 31 Schalkhaar 18 – 26 SDC ’12 18 – 25 ATC ’65 18 – 25 FC Suryoye 18 – 24 BWO 18 – 24 Lemelerveld 18 – 20 Wijhe ’92 18 – 19 Barbaros 18 – 14 Vogido 18 – 11

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....