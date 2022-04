H.V. Grol DS2 – Langeveen DS2

GROENLO – Afgelopen donderdag speelde dames 2 van handbalvereniging Grol een inhaalwedstrijd tegen de dames van Langeveen 2. Een week eerder kwamen beide teams elkaar ook al tegen en toen bleek kampioenskandidaat Langeveen een maatje te groot voor HV Grol. De dames hadden in die wedstrijd moeite met de snelheid en het fysieke spel van de tegenstander. Ook deze wedstrijd had HV Grol moeite met de snelheid van Langeveen. De dames van Langeveen kwamen snel en trefzeker uit de startblokken. HV Grol liet zich opnieuw overrompelen en binnen niet al te lange tijd keken ze tegen een achterstand van 1-6 aan. De verdediging van HV Grol liet te wensen over en moest beter. Gelukkig liep de laatste fase van de eerste helft beter en wist de thuisploeg ook enkele doelpunten te maken. Ook Langeveen bleef scoren, wat resulteerde in een ruststand van 7-16 in het voordeel van de gasten.

27 april Kinder Vrijmarkt De vrijmarkt is van 10:30 tot 16:00 uur en wordt gehouden in het centrum van Groenlo in en rondom de oude Calixtuskerk. Meer informatie Groenlo.nl

Tijdens de rust werd besproken dat de verdediging strakker moest en het afronden in de aanval beter. Er moest meer gebruik gemaakt worden van de gaten die Langeveen door hun offensieve verdediging lieten vallen.

Vol goede moed, maar met een flinke achterstand op het scorebord begon HV Grol aan de tweede helft. De wedstrijd was nog niet gespeeld. HV Grol kreeg de verdediging beter op orde, wat ervoor zorgde dat Langeveen niet meer zoveel kon scoren. Helaas lukt het de dames niet om in de aanval meer treffers te maken. Met vier doelpunten van HV Grol en vier doelpunten van Langeveen werd de wedstrijd afgefloten met een eindstand van 11-20. Hoewel HV Grol in de tweede helft meer grip had op Langeveen, moesten ze toch concluderen dat Langeveen, vooral in de eerste helft, weer een maatje te groot was.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....