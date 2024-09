Grol wint tweede bekerwedstrijd

GROENLO – Na de 4 – 2 nederlaag tegen FC Winterswijk in de eerste bekerwedstrijd, stond op zaterdag 7 september de bekerwedstrijd tegen Varsseveld op het programma.

Grol startte met keeper Nick Oude Luttikhuis, die weer terug is van een blessure. Het eerste kwartier was rommelig en Varsseveld had het meeste initiatief. Toch was het Grol dat op 1 – 0 voorsprong kwam, met een mooie actie van Mick Wissink. Grol had daarna nog twee grote kansen, maar was het Varsseveld die de gelijkmaker aantekende na balverlies van Grol op het middenveld en een counter: 1 – 1. Daarna was Grol de betere ploeg en had de wedstrijd onder controle. Na een half uur werd een kopgoal van Grol afgekeurd vanwege twijfelachtig buitenspel. Voor rust schoot Tiem Rots, met een mooie actie, Grol alsnog op voorsprong: 2 – 1.

In het eerste kwartier na rust gebeurde er niet zoveel. Grol had veel balbezit, maar wist eigenlijk te weinig doelkansen te creëren. Een schot van Tycho Riteco knalde onderkant lat via de grond het veld weer in. Het was niet te zien of die over de lijn was. Na een half uur maakt Varsseveld hands en kreeg Grol een penalty. Luc Berentsen schoot in tweede instantie de 3 – 1 binnen. Een kwartier voor tijd viel de nieuwe aanwinst en Grol 2-speler Jose Gonzales, met Spaanse nationaliteit en wonende in Zwillbroek, en straks wonende in Groenlo, in. Hij maakte een goede eerste indruk. Nick Oude Luttikhuis had nog een mooie redding in een 1 op 1 situatie en voorkwam hiermee de aansluitingstreffer. Luc Berentsen had nog twee kansen met een lobje dat net naast ging en een kopbal op de paal.

Een terechte overwinning uiteindelijk, waarbij het spel zeker nog beter kan.

Dinsdag 9 september oefent Grol in Aalten tegen AZSV. Aanvang 20.15 uur.

Zondag 15 september speelt Grol de derde bekerwedstrijd in Haaksbergen tegen Bon Boys. Aanvang 14.00 uur.

Basisopstelling Grol: Nick Oude Luttikhuis, Ramon Landewers, Max de Vries, Mark Hietland, Luc Berentsen, Tiem Rots, Tycho Riteco, Kjell Riteco, Tyn Brockötter, Yaluca Meusert, Mick Wissink.

Invallers: Jose Gonzales, Tygo ten Bulte en Juul Brummelaar.

Scheidsrechter: Julia Vermeer.