Grol zat 3 wint na een bloedstollende wedstrijd met penalty’s van Sparta Nijkerk O23-2

GROERNLO – Nadat vorige week de kwartfinale is gespeeld stond voor zaterdag de halve finale op het programma. Na een onverwachte wending van de KNVB in het schema speelde Grol thuis tegen Sparta Nijkerk.

Het is een prachtige zonnige middag als de spelers onder toezien van de vele toegestroomde toeschouwers en veel vuurwerk en fakkels het hoofdveld op sportpark Den Elshof in Groenlo betreden. Alles is uit de kast gehaald voor deze halve finale. Zowel aan de zijde van Grol als ook Sparta Nijkerk is de spanning voor deze wedstrijd merkbaar.

De elftallen lopen samen met de pupillen Tygo en Wesley het veld op. Nadat de kruitdampen zijn overgewaaid kan de scheidsrechter Henk Mellendijk het beginsignaal geven. Grol trapt af en zoekt direct de aanval. Het lijkt erop dat Sparta hiermee wordt overdonderd en het is dan ook in de 2de minuut al raak voor Grol. Johan die een perfecte diepe bal geeft op Nick. Nick legt deze panklaar voor en het is Youri die de bal beheerst binnenschiet, 1-0!

Grol blijft vooruit voetballen en ziet een kans van Doné net overgaan. Sparta komt langzaam beter in zijn spel. Grol wil veelvuldig de aanval zoeken en geeft steeds meer ruimte weg op het middenveld. Sparta weet beter hier tussendoor te combineren. Hierdoor weten zij meer druk uit te oefenen op de achterhoede van de Grol. Door een ongelukkige miscommunicatie geeft Johan een te korte terugspeelbal op Jorrin. De linksbuiten van Sparta weet deze bal te onderscheppen en brengt deze bal voor het doel waarna deze in tweede instantie wordt binnengeschoten, 1-1 in de 16de minuut. Deze tegenvaller wil Grol snel te boven komen.

In de fase na direct na de gelijkmaker golft het spel op en neer en zijn er kansen aan beide zijden te noteren. De grootste kans is er voor Sparta, in de 29ste minuut valt een afstand schot op de bovenkant van de lat. Grol probeert mogelijkheden te zoeken om iets te forceren. Sparta heeft een goede veldbezetting en weet een doeltrap van de Grol eenvoudig te onderscheppen. De bal wordt direct diep gegeven op de linksbuiten die goed overzicht houdt en de bal afgeeft op de spits die heel behendig de bal over Jorrin weet te schieten, 1-2 in de 38ste minuut. Het wordt voor Grol zelfs nog erger. Om een doorbraak van Sparta te voorkomen houdt Leon een speler vast waarvoor hij een gele kaart ontvangt en Grol verder moet met 10 man. De toegekende vrije schop wordt op maat achter de verdediging van de Grol gelegd en Sparta schiet de bal buiten bereik van Jorrin in de verre hoek, 1-3 in de blessuretijd van de 1ste helft. Met deze tussenstand wordt er ook gerust.

Er ligt voor de Grol een zware taak om deze achterstand om te buigen in de 2de helft. Na een peptalk van Ronald en een noodgedwongen omzetting beginnen wij aan de 2de helft. Youri is geblesseerd gewisseld voor de ook niet helemaal fit zijnde Jorn om hopelijk meer grip te krijgen op het middenveld. De omzettingen resulteren niet direct in resultaat.

Grol is zoekende en Sparta blijft de bovenliggende partij. Het is dan ook in de 53ste minuut dat Grol goed wederom goed wegkomt als de paal een inzet van Sparta keert. Wij zijn halverwege de 2de helft als Grol langzaam het initiatief naar zich toe weet te trekken. Het lijkt er een beetje op dat Sparta vermoeid lijkt te raken en meer in de verdediging blijft staan. Grol daarentegen begint beter te voetballen en weet Sparta meer onder druk te zetten. Het is Leon die in de 69ste minuut de aansluitingstreffer weet te scoren. Een verre ingooi van Kevin komt bij Leon terecht die zich niet bedenkt en de bal uit de draai vol op de schoen neemt en de doelman van Sparta kansloos laat, 2-3.

Met nog een kleine 20 minuten te spelen is er voor Grol nog voldoende tijd om de gelijkmaker te scoren. Sparta voelt de druk toenemen. Grol speelt zelfverzekerd en krijgt steeds meer mogelijkheden maar ziet de kansen stranden door goed verdedigend werk aan de zijde van Sparta. De spanning neemt richting het eind van de wedstrijd steeds meer toe. Sparta komt er niet meer uit en probeert Grol verdedigend zo ver mogelijk van het doel te houden. In deze fase is het juist Grol die de ballen op het middenveld weet te onderscheppen en te controleren, mede een verdienste van Jorn die wat uitgezakt op het middenveld speelt. Via hem kan Grol via de flanken diverse aanvallen opzetten. Grol blijft voetballen en houd de rust om opbouwend naar de voetballende oplossing te zoeken. Het is uiteindelijk Doné die met een diepe bal van uit het middenveld Khalid in de 16 meter gebied weet aan te spelen. Khalid houdt de bal voldoende lang vast om meer verdedigers naar zich toe te trekken. Uiteindelijk geeft hij de bal terug aan de ingelopen Kevin. Kevin heeft de ruimte om naar binnen te trekken en schiet de bal op doel. Een verdediger van Sparta schampt de bal met zijn hoofd waardoor de bal van richting wordt veranderd. De doelman van Sparta staat op het verkeerde been en de gelijkmaker in de 84ste minuut is een feit, 3-3!

Grol probeert er alles aan om nu ook de winst naar zich toe te trekken maar dit lukt niet. Na een bloedstollende wedstrijd weet Grol zich te herstellen van de 1-3 achterstand. Nu komt het aan op een zenuwslopende penalty serie om te bepalen wie er de finale gaat spelen. De lijstjes worden aan beide zijden gemaakt en het is Sparta die zich op mag gaan maken voor de eerste penalty. Deze wordt gepakt door Jorrin. Jur en Kevin weten hun penalty te benutten, helaas voor de Grol ziet Leon zijn penalty gekeerd worden door de doelman van Sparta. Johan en Doné weten hun strafschoppen te benutten net zoals Sparta.

Na de penalty serie is het dus 4-4. Nu is het om en om totdat er een team een penalty mist. Het is Sparta die mag gaan beginnen. Jorrin maakt zich onoverwinnelijk door ook deze strafschop prachtig te keren! Het is Nick die mag gaan schieten voor de overwinning, hij blijft rustig en schiet Grol naar de finale van de beker! Wat een pracht van een ontlading van de spelers en de bank als ook van het Grol publiek langs de lijn en op de tribune. Een thriller van een wedstrijd. In deze ook de complimenten aan Sparta die er mede voor hebben gezorgd dat dit een echte wedstrijd is geworden met spanning tot aan de laatste penalty. Een sportieve wedstrijd waarbij de loterij van penalty’s door Grol is gewonnen!

3 Juni zal de finale worden gespeeld op neutraal terrein.

