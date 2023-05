Marc Houtzager kijkt uit naar Outdoor Gelderland

VRAGENDER – Hij is door de wol geverfd, heeft een schat aan ervaring en reed op alle grote concoursen ter wereld, van Olympische Spelen tot wereldkampioenschappen en van Calgary tot Hong Kong. Desondanks was Marc Houtzager diep onder de indruk toen hij vorig jaar de terreinen van Paardensportcentrum Lichtenvoorde op kwam om daar mee te doen aan de eerste editie van het ‘nieuwe’ Outdoor Gelderland. “Alles was top voor elkaar en ik doe dit jaar graag weer mee,” liet hij enthousiast weten. Van 14 t/m 18 juni zal Houtzager in Vragender de strijd aangaan met wereldtoppers en regionale helden.

“Ik moet toegeven dat het vorig jaar boven verwachting mooi was in Vragender. Dat zeiden veel andere ruiters ook. De opzet was prachtig, het was goed georganiseerd en er was een breed programma met voor iedereen wat te doen”, vervolgt de topruiter uit Rouveen. “Met de piste hadden ze een heel mooi stadiongevoel gecreëerd met tribunes, vip-tenten en een prachtig strodorp. Het was gewoon een super concours. Ik kijk er nu al naar uit.”

Outdoor Gelderland als voorbereiding op het EK Springen

Outdoor Gelderland maakt voor Houtzager deel uit van zijn voorbereidend traject richting het EK springen dat later deze zomer in Italië wordt verreden. “Ja, het EK is het grote doel dit jaar. Daar wil ik graag heen. Ik werk er naartoe met mijn paarden Sterrehof’s Dante N.O.P. en Holy Moly. Dante rijd ik op Outdoor Gelderland, denk ik. Dat is toch het paard van mijn sponsor Stoeterij Sterrehof, tevens een belangrijke sponsor van Outdoor Gelderland.”

De Nederlandse top is momenteel breed, zeker nu het recente NK nog weer een paar nieuwe combinaties heeft opgeleverd. Om geselecteerd te worden door bondscoach Jos Lansink zullen combinaties dus echt goed moeten presteren. Erg vindt Houtzager dat niet. “Sterke concurrentie is alleen maar goed. Daar worden we allemaal beter van.”

Family affair

Paardrijden is in de loop der jaren een family affair geworden voor Houtzager. Zijn partner Julia Kayser is tevens een professioneel springamazone en hun jonge dochters Nina en Liz zijn ook fanatieke paardensporters. De veertienjarige Nina werd eind april zelfs Nederlands kampioen bij de Children (jonge ruiters van 12 tot 14 jaar op een paard). “Super mooi als je zoiets al kunt winnen op die leeftijd, maar ik word er wel zenuwachtig van. Ik zit liever zelf op paard dan dat ik langs de kant sta te kijken. Je wilt zo graag dat het goed gaat. Het is toch m’n kind en het zijn al flinke parcoursen voor die Children.”

Trots

Net zo trots als Houtzager op zijn dochters is, is hij dat ook op zijn sponsor Stoeterij Sterrehof al jarenlang één van de grootste en trouwste sponsors van Outdoor Gelderland. De Stoeterij Sterrehof Outdoor Gelderland Trofee met spannende finales voor landelijke ruiters in een internationale piste is niet meer weg te denken op Outdoor Gelderland.

“Het is zeer belangrijk dat ook jonge ruiters en jonge paarden eens in zo’n ambiance kunnen rijden. Want het is natuurlijk wel iets anders of je op Outdoor Gelderland naar binnen rijdt of op een standaard concoursje waar het elke keer hetzelfde is. Rondspringen in zo’n imponerende entourage is gewoon heel leerzaam voor paard en ruiter”, legt Houtzager uit. “Er is veel te zien, het is indrukwekkend en er staat druk op. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de jeugd om te leren daarmee om te gaan. Ik weet nog wel dat wij Zuidlaren en Leeuwarden hadden toen ik jong was. Daar mochten wij in de landelijke rubrieken rijden. Het was prachtig om in zo’n grote hal te mogen rijden. Daar leefde je echt lang van tevoren naartoe. Dat is gewoon super mooi, net als de Stoeterij Sterrehof Outdoor Gelderland Trofee.”

Een paardensportevenement voor de hele familie

Of het nou de regionale helden zijn in de landelijke sport, de wereldtoppers in de internationale springrubrieken of de allerkleinsten in de Bixiewedstrijden; er is een veelvoud aan gepassioneerde ruiters en amazones aan te moedigen tijdens Outdoor Gelderland. Al die mooie sport wordt afgewisseld met prachtige shows, feesten, netwerkborrels, clinics en activiteiten voor kids. Outdoor Gelderland is een paardensportevenement voor de hele familie. Kijk snel op www.outdoorgelderland.nl voor het volledige programma en kom van 14 t/m 18 juni naar Vragender.

