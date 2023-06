Grol zaterdag 3 wint na het kampioenschap ook de KNVB beker! De dubbel is in de pocket!

GROENLO – Excuses dat dit verslag u wat later bereikt, uw redactie lid heeft zelf meegespeeld en mee gefeest. Hierbij, want dit is natuurlijk een bijzondere prijs, een extra uitgebreid verslag. Ik neem u mee hoe deze dag voor ons is verlopen.

Na de extase in een bloedstollende halve finale die wij hebben weten te winnen van Sparta Nijkerk O23 staan wij vandaag in de finale tegen EZC ’84 3. EZC’84 heeft in de halve finale met 4-3 weten te winnen van Eerbeekse Boys. De finale wordt gespeeld op neutraal terrein. De gastclub voor vandaag is DSV’61 in Doornspijk. Dit is voor ons nou niet direct naast de deur, dus hebben wij gemeend er een mooie gezamenlijke dag van te maken. Deze dag is door een aantal personen georganiseerd maar in deze gaat er een groot dankwoord van ons als elftal uit naar Ronald Wagendorp. Hij heeft veel tijd gestoken in het organiseren van deze onvergetelijke dag, hulde!

Het is zaterdagmorgen 9:00 uur als wij ons verzamelen in het clubhuis van Den Elshof voor een gezamenlijk ontbijt. Hierbij lekker in een ontspannen sfeer met elkaar voorbereiden op de dag die gaat komen. Na het ontbijt is het aan de leiding van het elftal om de opstelling uit de doeken te doen. In deze hebben Ronald, Jorn en Barry in goed overleg de opstelling bepaald, blijft lastig want iedereen wil zo’n finalewedstrijd spelen. Iedereen kan zich vinden in de uitleg van de teammanagers en heeft iedereen er ongelofelijk veel zin in en zijn vol vertrouwen. We pakken alles bij elkaar om buiten nog even te wachten op de bus die ons naar Doornspijk zal rijden. Vandaag maken wij wederom gebruik van een bus van Ter Doest uit Hengevelde. Juist omdat het de chauffeur Henk het zo goed is bevallen tijdens onze kampioenschapsrit heeft hij deze rit opgeëist om te mogen rijden. Dit vinden wij als team een mooie positieve en leuke opsteker. Om half 11 reizen wij af. Voor de ene een ontspannen rit en voor een andere een lange rit met spanning. In Doornspijk aangekomen is het al erg druk, er worden de gehele dag bekerwedstrijden gespeeld. DSV’61 heeft de organisatie goed op orde en wij kunnen zo door naar onze kleedkamer. Na de warming-up op het trainingsveld gaan wij naar het 1ste veld voor de laatste trapoefeningen alvorens de wedstrijd begint.

De spanning stijgt als wij ons klaar maken voor de wedstrijd. Voordat de wedstrijd begint nemen wij een minuut stilte voor het onnodig overlijden van een jeugdspeler op een buitenlands toernooi. Na deze indrukwekkende minuut gaan wij spelen voor de finale, de teams stellen zich op. Ondanks dat vuurwerk niet mocht wordt er links en rechts nog wat afgestoken als ook een aantal rookfakkels. Zo is het dat de aangewezen scheidsrechter dhr. Kluinhaar en zijn assistenten dhr. Aarnink en dhr. Bekema van de KNVB even moeten wachten totdat de rookdampen zijn opgetrokken alvorens er kan worden afgetrapt. Het is EZC die de bal aan het rollen brengt in deze finale. De spanning is de eerste minuten voelbaar, beide teams spelen rommelig en veelvuldig wordt de lange bal gehanteerd. Na een kwartier spelen komt er iets meer rust in het spel en probeert Grol toch naar voetballende oplossingen te zoeken. Dit lukt niet echt, dit kan aan de spanning liggen, het natuurgrasveld die toch wat hobbelig is of de temperatuur. EZC laat zich wat terug zakken en komt er vaak via een dieptebal van achteren of via de counter eruit. Het is dus voor de achterhoede met Johan en Kevin oppassen. EZC beschikt over een aantal snelle buitenspelers. Youri en Bjorn moeten flink aan het werk. Grol krijgt de eerste kleine mogelijkheden maar kijkt na 20 minuten toch tegen een achterstand aan. Het is een bal die van achteruit wordt ingespeeld op het middenveld. Daar krijgt de speler van EZC te veel ruimte en weet zo de spits aan te spelen. Deze weet zich heel behendig vrij te spelen en komt vrij voor doelman Barry. De spits houdt het overzicht en schiet de bal beheerst binnen, 1-0. Grol baalt maar probeert zo snel mogelijk weer in het spel te komen. Zo weet Grol de aanval weer te zoeken. Het spel golft wat op en neer, Grol heeft meer balbezit. Uiteindelijk is het één van de aanvallen die over de rechterkant wel lukt. Het is Nick die van zijn rechtsbuiten positie naar binnen trekt en de bal net lang genoeg vast weet te houden dat hij voldoende spelers na zich toe trekt en dan de bal voorzet. Zoals ze bij Twente Wout Brama hebben, als hij scoort verliezen ze niet, hebben wij Ronald. Het is dan ook onze aanvoerder die de voorzet van Nick notabene als kleinste man van het veld weet binnen te koppen, 1-1 in de 26ste minuut. De stand is weer gelijk wat weer een stukje rust geeft aan de Grol zijde. EZC blijft gevaarlijk met zijn diepe ballen. Het lukt ze uiteindelijk toch via zo’n diepe bal hun rechtsbuiten te bereiken. Hij weet met een actie Bjorn voorbij te komen. Zijn voorzet kan net niet door Barry onderschept worden en het is de linksbuiten van EZC die volledig vrij staat op de 5 meter lijn en de bal voor het binnen tikken heeft, 2-1 in de 38ste minuut. Daar waar Grol nog denkt aan buitenspel blijft de vlag van de grensrechter omlaag. Een tegenvaller voor Grol zo kort voor de rust. Desalniettemin laten de jongens het er niet bij zitten. Grol zet nog meer aan in de laatste minuten van de eerste helft om zo snel mogelijk de belangrijke gelijkmaker te maken. Dit lijkt nog bijna te lukken maar een schot van Ronald wordt van richting veranderd en beland spijtig genoeg op de paal. Met een achterstand wordt de thee opgezocht.

Een peptalk is niet nodig, de doelstelling is meer als duidelijk. Er moet gewonnen worden, belangrijk is om rustig te blijven en proberen zoveel mogelijk te voetballen. Met deze passie in het team moet het goedkomen. We maken ons op voor de tweede helft. Grol trapt af en zet direct druk naar voren. EZC moet direct in de achteruit. Ondanks dat het voetballen moeizaam gaat krijgt Grol mogelijkheden. Helaas ontbreekt net de zuiverheid in de eindpass of missen de schoten precisie. EZC komt er nagenoeg niet meer uit, zij hanteren min of meer de “parkeer de bus” tactiek om zo de 2-1 voorsprong te behouden. Grol is strijdbaar maar ziet ook langzaam de tijd verstrijken. De grootste kans is er voor Leon maar zijn schot is net niet hard genoeg waardoor de doelman van EZC goed redding brengt na een uur voetballen. De enkele diepe ballen die erdoor komen zijn een makkelijke prooi voor doelman Jorrin die is ingevallen voor de geblesseerde Barry. Grol zoekt naar de gelijkmaker. De druk op het doel van EZC is er maar de bal wil maar niet goed vallen. Doordat de tijd verstrijkt merk je ook langzaam wat frustratie, Grol komt er maar niet goed doorheen. Met nog een klein kwartier te spelen moeten er keuzes worden gemaakt. Zo wordt de geblesseerde Youri weer ingebracht nadat hij de eerste helft is uitgevallen in de hoop met zijn lengte wat te kunnen forceren. Tevens wordt Jorn doorgeschoven en gaan wij achter één op één spelen. Het is uiteindelijk een finale, alles of niets dan maar. Grol krijgt hierdoor nog meer mogelijkheden en de verdediging van EZC begint te kraken. Grol moet wachten tot de 81ste minuut wanneer Doné een corner bij de 2de paal neer legt en het Youri is die met een diagonale kopbal de doelman van EZC kansloos laat, 2-2! Wat een ontlading bij de Grol dat in ieder geval de gelijkmaker is gevallen. Anderzijds een grote domper voor EZC. Het moegestreden EZC laat het er nog niet bij zitten en direct na de aftrap zoeken ze de aanval. Dit resulteert ook bijna in een doelpunt maar gelukkig weet Jorrin redding te brengen. De wedstrijd ligt weer helemaal open. Dit is voor Grol het moment om toe te slaan. Het is een bal van Johan die bij Jur terecht komt en hij ziet de doelman van EZC al te ver voor zijn doel staan. Met een pracht van een boogbal over 30m1 weet hij Grol op voorsprong te zetten, 2-3 in de 85ste minuut. EZC is gebroken en kan zich niet meer oprichten. Grol gaat door en het is Khalid die met een prachtige actie aan de linkerkant zijn directe tegenstander voorbijgaat en de bal op maat afgeeft op Jur die deze binnen beheerst binnenschiet, 2-4 in de 88ste minuut. De rem is eraf bij Khalid nu hij de ruimte krijgt en wederom met een goede actie de 16 meter binnen gaat en de verdediger een overtreding nodig heeft om hem af te stoppen. De terechte toegekende strafschop wordt door Jur opgezet en schiet Grol in de 91ste minuut naar de uiteindelijke 5-2 winst!

De goed leidende scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd waarna er aan de Grol zijde een ongelofelijke ontlading is en deze bekerwinst uitgebreid op het veld viert. Uiteraard natuurlijk de complimenten aan EZC die het ons zo moeilijk hebben gemaakt in deze finale. Wij feliciteren hen dan ook met de tweede plaats. Nadat de huldiging van EZC is geweest mag Grol op de platte wagen om daar de beker in ontvangst te nemen. Uitbundig wordt de beker in ontvangst genomen en aansluitend worden de foto’s gemaakt op het veld.

Mede omdat er nog een heel programma wacht gaan we daarna snel douchen. Eten en een drankje waarna wij DSV’61 danken voor de gastvrijheid en teruggaan met de bus. Tijdens de gehele terugreis is het een gezellige bedoeling en feest. Uiteraard rijden wij als voormalig Grolse Boys team langs het voor ons bekende “Wilgenpark”. Hier staat een volgende verrassing te wachten, 6 crossmotoren komen ons binnen halen! Iedereen even uit de bus voor een paar prachtige foto’s samen met de heren op de motor. Vanaf het Wilgenpark worden wij met de bus naar Den Elshof geëscorteerd, een bijzonder schouwspel. Eenmaal aangekomen op het sportpark worden wij door de vele aanwezigen van het Marveld Toernooi onthaald met een groot applaus. Uiteraard kunnen wij het niet laten om te laten weten dat de beker is gewonnen en wordt er vuurwerk afgestoken. Na een ereronde van de crossmotoren gaan wij de kantine in om verder te feesten en de vele felicitaties in ontvangst te nemen.

Om tien uur is er nog een live optreden van zanger August van Engelen die het feest nog verder de hoogte in stuwt. Hierna is het nog gezellig nazitten tot in de late uurtjes. Wij bedanken allen die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan dit bekeravontuur, maar ook tijdens het kampioenschap. Het is voor ons allen een onvergetelijk seizoen geworden met het winnen van deze 2 prijzen. Tijd voor een welverdiende zomerstop om nog even heerlijk na te genieten van dit seizoen en ons op te maken voor het nieuwe seizoen. Making memories, dank!

