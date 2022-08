Grolsch verlengt contract met De Mattelier

GROENLO – De Mattelier en Grolsch kennen al een lange samenwerking, dat al is begonnen in het voormalige Cultureel Centrum de Bron. Bij de verhuizing naar de Mattelier in 2017 is een overeenkomst getekend voor 5 jaar en dat is deze week met wederom 5 jaar verlengd.

Namens Grolsch Bierbrouwerij was Alex Evenhuis aanwezig bij de ondertekening van het contract. Voorzitter Hans Tops en secretaris Stephanie de Vries vertegenwoordigden het Bestuur van Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier. Na ondertekening van het contract werd er in aanwezigheid van Tonnie Zieverink (directeur) geproost op de nieuwe overeenkomst en op voortzetting van een prettige samenwerking.

Om alvast te noteren in uw agenda: op zaterdag 17 september a.s. houdt De Mattelier een Open Huis voor alle inwoners van Groenlo en omgeving van 11.00 – 16.00 uur in het kader van 5 Jaar Reuring in De Mattelier.

Meer informatie volgt via de lokale kranten, onze website en uiteraard via social media.

