Grolse Boys 1 is ontgoogeld en verliest van SSA Ratti 2.

Grolse Boys weet zelf geen vuist te maken en verliest van een onverwacht sterker en gemotiveerd Ratti.

GROENLO – Grolse Boys speelde vandaag op het 2de veld, vanwege de natte weersomstandigheden van de week is het niet mogelijk geweest de velden te walsen. Tevens stond er een stevige wind dat het spel niet ten goede kwam.

De jongens begonnen deze wedstrijd te ongemotiveerd, misschien mede met de stand van Ratti op de ranglijst. Het spel was slordig, onzorgvuldig. Eenvoudig balverlies zorgt ervoor dat Ratti in de 2de minuut al op een 0-1 voorsprong weet te komen.

Voor de Boys weet Jorn de gelijkmaker in de 8ste minuut uit een corner van Wesley hard tegen de touwen te schieten, 1-1. In plaats hier vertrouwen uit te halen blijft Grolse Boys onzorgvuldig en rommelig voetballen en weten zo Ratti in de kaart te spelen. Ratti is fanatiek en zit er kort op zodat de Boys niet het spel kan maken. Grolse Boys probeert desondanks meer druk te zetten naar voren. Een verkeerde inspeelbal wordt door een verdediger van Ratti onderschept en naar voren geroeid. De bal lijkt een makkelijke prooi voor Barry, echter het hobbelige veld maakt dat hij langs de bal maait. De oplopende spits weet zo eenvoudig de 1-2 binnen te schieten.

Dit is tevens de ruststand. Ondanks oppeppende woorden in de rust lijken deze niet binnen te komen bij de spelers. De interesses liggen klaarblijkelijk vandaag elders, niet bij de wedstrijd.

Zo is het na 5 minuten in de 2de helft dat een aanval over links goed wordt voorgezet en onhoudbaar binnen wordt geschoten, 1-3. Hierna probeert Grolse Boys uit een ander vaatje te tappen, echter is dit te laat. Ratti zit er overal kort op, de Boys loopt zich vast, ballen komen niet aan of zijn ongelukkig. Ratti weet er wederom goed uit te komen en schieten de 1-4 binnen. Het is Niek ter Haar die een bal in de rebound na een knappe redding van de doelman op een schot van Jorn binnen weet te schieten, 2-4. Daar waar men misschien dacht dat er nog een slotoffensiefje inzit heeft het mis. Grolse Boys loopt met teveel mensen voor de bal en uit de counter maakt Ratti er zelfs 2-5 van.

Grolse Boys weet in de eindfase het doel van Ratti een aantal malen goed onder schot te nemen, een kopbal van Jorn en een schot van Sander worden letterlijk door de doelman uit de kruising geplukt. Spijtig voor de Grolse Boys die vandaag terecht drie punten verliezen tegen een sterker en gemotiveerd Ratti. Grolse Boys behoud zijn koppositie daar waar Basteom reeds 5 wedstrijden achter loopt in de competitie. Volgende week geniet Boys 1 van een vrije zaterdag om het 15 februari op te nemen tegen de nummer 2 op dit moment, Almen.