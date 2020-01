Olympia Lichtenvoorde verhuist naar nieuwe locatie

LICHTENVOORDE – Arbeidsbemiddelaar Olympia verhuist eind maart 2020 naar een nieuwe locatie aan de Nobelstraat 11 op industrieterrein Kamp Zuid in Lichtenvoorde. Het huidige kantoor aan de Rentenierstraat in Lichtenvoorde is te klein geworden. Uitbreiding van het personeelsbestand en een innovatieve kijk op de arbeidsmarkt zijn aanleiding hiertoe. Gestart wordt met een vestiging van de toekomst, een digitaal geoptimaliseerde vestiging die ruimte biedt voor nog meer aandacht voor klantbeleving.

Het multifunctionele kantoor ligt op een goed bereikbare plek aan de Hamalandroute en centraal in de regio voor zowel flexkrachten als medewerkers van Olympia. Met de groei van het aantal medewerkers en de beschikbare flexplekken was meer ruimte nodig om efficiënter te werken en betere ondersteuning te kunnen bieden aan flexkrachten. Bovendien past de groei naar een groter en moderner kantoor in lijn met de ambities van Olympia. Vanuit de vestigingen Lichtenvoorde, Doetinchem, Haaksbergen en Hengelo gaat franchiseondernemer en landelijk bestuurslid van Olympia Robert Heinst met zijn team werken in een geoptimaliseerde digitale organisatie. Dit biedt kansen en ruimte om een plek te creëren voor innovatie, ontmoeting en verbinding. Ook is het plan om in het kader van efficiency en duurzaamheid landelijke trainingen voor het eigen personeel en voor andere Olympia-vestigingen regionaal te faciliteren vanuit de Olympia Academy.

Verbinding en innovatie

De extra vierkante meters komen goed van pas om betekenisvolle gesprekken te houden, om kennis en het grote netwerk te delen, bedrijven te ondersteunen en verbinding te faciliteren. Zo liggen er ideeën voor het creëren van werkervaringsplekken voor stagiaires en afstudeerders van opdrachtgevers. Robert Heinst: “Onze missie is mensen en organisaties begeleiden bij de transitie naar werk van betekenis. Werken aan werk dat ertoe doet en aan ontwikkeling. We zetten ons dagelijks in om mensen met werk te verbinden waar zij gelukkig van worden, waar ze goed in zijn. Stagiaires en afstudeerders maken altijd al onderdeel uit van ons eigen team, maar ik zie ook mogelijkheden in de vorm van een Olympiahub. Hierin werken meerdere studenten samen bij Olympia aan innovatieve projecten van het regionale bedrijfsleven. We zoeken nog meer de samenwerking op met het onderwijs en zijn voornemens een ontmoetingsplek te creëren, gastsprekers uit te nodigen en trainingen aan te bieden voor werkzoekenden en opdrachtgevers. Lichtenvoorde is hiervoor een pilotvestiging.”

Betekenisvol werk

Olympia neemt hiermee een verantwoordelijkheid als het gaat om de toekomstige arbeidsmarkt. Eén waarin geïnspireerde medewerkers steeds meer een cruciale drijver zijn, zo stelt Robert Heinst. “Geïnspireerde medewerkers helpen betekenisvolle organisaties sneller groeien, waarmee je impact groeit. Wij geloven erin dat werk in de toekomst betekenisvoller wordt als iedereen er voldoening uit haalt. En dat leidt tot collectief welzijn. Zo hebben onze medewerkers een persoonlijke betekenisverklaring met hun persoonlijke drijfveren opgesteld. Hierin staat hoe zij betekenisvol kunnen zijn en wat zij willen bijdragen aan de samenleving. We willen een nieuw Nederland creëren, maar kunnen het niet alleen. De nieuwe locatie biedt mooie kansen om dit samen met bedrijven en het onderwijs in gang te zetten.”