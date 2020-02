Grolse Boys 1 wint weer!

GROENLO – Waar twee weken terug kansloos werd verloren van Ratti stelde Grolse Boys nu weer orde op zaken door met 3-1 te winnen van nummer 2 Almen.

Een zaterdagmiddag waarbij de hoofdpersoon toch wel storm Dennis was. Dennis die over het hele veld te vinden was en corrigeerde hier en daar een uittrap van beide keepers. Grolse Boys en Almen probeerden daarom ook veel over de grond te voetballen en dat lukte op sommige momenten aardig. De score word geopend door de Grolse Boys na 20 minuten. Het is Thijs ‘hekkie’ de Hek die na een assist van Arben ‘benske’ Rama voor leeg doel intikt. Wel werd er nog even over nagepraat want Arben zou buitenspel hebben gestaan, misschien op het randje maar de scheids besluit geen buitenspel. Ook Almen word gevaarlijk door inleveren van Lars ‘Sven’ de Keijzer. De spits van Almen gaat 1 op 1 maar word door de doelverdediger van de Boys vakkundig tegengehouden. Kort voor rust krijgt Almen geel voor een niet al te zware overtreding. Met 10 man blijft Almen rustig door voetballen en kan de Boys de genadeklap nog niet uitdelen.

Direct na rust komt Grolse Boys op een 2-0 voorsprong door Arben. Maar als Arben meedoet weet je dat hij minimaal 1x scoort dus nu ook, maar hij maakt ook zijn 2de van de middag, 3-0. Wedstrijd op slot gooien en uitvoetballen zou je zeggen, toch komt Almen op 3-1 en worden ze ook steeds sterker. Het laatste kwartier van de wedstrijd staat de Boys met de rug tegen de muur en valt Almen alleen maar aan. Gelukkig weten ze geen goal meer te maken en wint de Grolse Boys met 3-1 van Almen.

Man of the match: Gino Kleverwal