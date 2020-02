10.000e coöperatieve paneel gelegd in de Achterhoek!

RIETMOLEN – Zaterdag 15 februari vond de feestelijke ingebruikname van het 3e collectieve zonneproject van Berkelland Energie plaats. In het project werd ook het 10.000e coöperatieve zonnepaneel gelegd in de Achterhoek. Een bijzondere mijlpaal! Een leuk feit: in 2015 is in Berkelland het 1e coöperatieve zonnepaneel gelegd en in januari 2020, goed 4 jaar later, dus het 10.000e.

Het project genaamd ‘Reetmölle Stroom’ is het resultaat van een samenwerking tussen Agem en Berkelland Energie. Agem is een maatschappelijke organisatie, zes jaar geleden opgericht met een duidelijk doel: de Achterhoek energieneutraal in 2030 en het versterken van de regio. Agem werkt aan de ambitie om energieneutraal te worden door in te zetten op besparen van energie, opwekken en lokaal energie te leveren. Dat doen zij samen met inwoners, bedrijven en instellingen in de Achterhoek.

In Rietmolen werden in totaal 520 panelen geplaatst met een opbrengst van 140.000 kWh per jaar. Te vergelijken met het gemiddelde jaarverbruik van bijna 50 huishoudens. De daken zijn door de beide bedrijven kosteloos beschikbaar gesteld. De ruim 50 investeerders in het project komen voornamelijk uit Rietmolen en verder uit Eibergen, Neede, Noordijk en Haarlo.

Het zonneproject maakte gebruik van wat wel ‘de postcoderoos’ heet. De postcoderoosregeling maakt het voor zowel huishoudens als (kleine) ondernemers financieel aantrekkelijk om zonnepanelen op het dak van een ander te leggen. Deze regeling is er speciaal voor hen die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen, willen of mogen plaatsen. Als aanjager van de Achterhoekse energietransitie ontzorgt Agem hierbij volledig. Het enige wat een initiatiefnemer hoeft te doen is iedereen uit de buurt overtuigen om mee te profiteren van dit mooie zonnige project.

Het leggen van het 10.000e coöperatieve zonnepaneel zal later dit jaar gevierd worden met alle Achterhoekse energiecoöperaties.

Wil je ook zonne-energie opwekken, maar kan dat niet op jouw eigen dak? Neem dan contact op met Agem.