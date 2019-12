Grolse Boys 2 overwintert in de beker!

Gepubliceerd op 15 december 2019 om 12:34

GROENLO – Zaterdag zijn de Boys afgereisd naar Didam om het op te nemen tegen DVC ‘26 3.

Onder gure weersomstandigheden met regen en wind.

Om half 3 wordt er afgetrapt. Na een begin periode waar beide teams afwachtend zijn neemt Grolse Boys als eerste het initiatief. Grolse Boys weet DVC terug te dringen. De jonge energieke ploeg komt er met snelle counters uit maar dit geeft nog geen gevaar voor het Boys doel. De eerste kleine mogelijkheden zijn er voor de Grolse Boys maar missen de juiste scherpte. Het tempo gaat langzaam wat omhoog en het is Zouhair die de eerste echte goede mogelijkheid krijgt, een goede diepe bal wordt door hem goed meegenomen en hij weet de doelman te omspelen. Spijtig genoeg raakt hij de bal verkeerd en verdwijnt aan de verkeerde kant van de paal.

DVC probeert onder de druk van de Boys uit te komen maar zien de achterhoede van de Boys goed staan en komen niet verder dan tot 20 meter van het doel.

Na een aantal kansen voor zowel Zouhair als Khalid is het Kevin die opkomt vanaf achteruit en met een afstandsschot de keeper van DVC te verrassen, 0-1.

Net voor rust komt Grolse Boys goed weg als doelman Barry in twee instanties de spits van DVC van scoren weet af te houden. Met de voorsprong voor de Boys wordt er ook gerust.

In de rust spreken de Boys mannen de intentie uit om de scoren uit te breiden om zo de angel van de counter van DVC eruit te halen en de wedstrijd op slot te gooien. Om deze reden wordt er niet direct gewisseld en start de Boys in nagenoeg dezelfde opstelling. Firat is er voor Zouhair ingekomen ivm zijn werk.

Grolse Boys pakt de draad goed op, Bas, Ronald en Maikel hebben het middenveld goed onder controle en weten zo DVC weer terug te dringen op eigen helft. Na 10 minuten in de tweede helft is het Maikel die uit een corner tussen twee verdedigers in de bal binnen weet te koppen, 0-2. DVC is de grip kwijt en ziet zich genoodzaakt om een overtreding te maken op randje zestien. De vrije trap van Kevin wordt gekeerd door de muur. De afvallende bal wordt door Ronald vol op buitenkant van de schoen genomen en beland onhoudbaar in het doel, 0-3. DVC bijt van zich af en komt er met een goede aanval uit, de linksbuiten komt het 16meter gebied van de Boys binnen. Hij ziet zijn boogbal door Amir met de hand weggetikt worden, strafschop.

Deze buitenkans laat de spits niet liggen en schiet de bal hoog in het dak van het doel, 1-3. Daar waar DVC misschien het idee heeft gehad om wat te forceren weet Grolse Boys de wedstrijd in 10 minuten in het slot te gooien, het zijn Khalid, Jeffrey en nog eens Khalid na een goede actie de stand naar 1-6 te tillen. Vijf minuten voor tijd is het Jeffrey die na een actie over de linkerkant de bal wil voor zetten. Echter wordt zijn bal geblokt door een verdediger. De terug komende bal neemt Jeffrey heerlijk op de slof en zeilt hoog het doel binnen, 1-7.

Het slotakkoord is voor DVC. Grolse Boys is wat slordig, de spelers wat DVC weten al combinerend de zestien binnen te komen en is het een vrijstaande speler die vrij eenvoudig de bal langs Barry in het doel weet te schuiven, 2-7. Hierna maakt de goedleidende scheidsrechter een eind aan deze wedstrijd. Met deze overwinning bekert Boys 2 verder!