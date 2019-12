2019 afsluiten met een overwinning!

Gepubliceerd op 15 december 2019 om 18:29

GROENLO – Zaterdag was de laatste wedstrijd van 2019, tegen Sparta dames 1 uit Zelhem. Sparta staat in de ranglijst op de 10e plek. Maar dat zegt helaas niet heel veel. We moesten het zelf doen! Overtuiging!

De laatste tijd spelen we behoorlijk wisselvallig, terwijl we fantastisch trainen en zo’n enorme vooruitgang hebben geboekt met verdedigen en blokken. Aan het begin van het seizoen liet de trainer een filmpje zien, wat hij qua verdediging wilde bereiken. Wij hebben hem toen nog net niet uit gelachen. En nu, een aantal maanden later kunnen wij dit!! Top Jan!

Maar verder over de wedstrijd. We hebben prima gespeeld, af en toe een terug val. Maar dit wisten we snel weer om te draaien naar onze kant. Een prima, welverdiende overwinning! 25-16, 25-22, 25-15, 25-13.

Zaterdag 18 januari spelen we de eerst volgende wedstrijd weer, uit tegen VIOS Eefde. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief 2020!!