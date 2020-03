Grolse Boys 2 uitgeschakeld in de beker na strafschoppen.

GROENLO – Afgelopen zaterdag is Grolse Boys 2 afgereisd naar Doetinchem voor de kwartfinale in de beker tegen Viod 2. Met een stormachtige wind wordt er afgetrapt voor de wedstrijd. In goed overleg is er gekozen om eerst tegen de wind in te spelen. Al snel werd duidelijk dat de wind vandaag zijn stempel op deze wedstrijd gaat zetten. De beginfase is wat voorzichtig en aftastend. Grolse Boys heeft veel last om het spel te kunnen maken. Viod zet hoog druk en weet zo de verdediging van Grolse Boys onder druk te zetten. Grote kansen zijn er niet. Toch is het Viod die in de 10de minuut een 1-0 voorsprong weet te nemen. Een verkeerde pass voor het doel langs van Bas wordt onderschept door de rechtsbuiten van Viod. Hij schiet deze buitenkans beheerst langs Barry.

Grolse Boys dient zich van deze tegenslag te herstellen en te proberen met de tegenwind toch richting doel van Viod te komen. Heel langzaam weet Grolse Boys iets meer overwicht te krijgen en is kort bij een gelijkmaker. Jeffrey schiet de bal op de bovenkant van de lat. Ook Khalid weet een aantal keren gevaarlijk de 16 meter binnen te komen maar komt te vaak niet tot een eindpass of schot.

Desondanks blijft het voetbal van de Boys zijde rommelig en niet overtuigend.

Spijtig voor de Boys is het uitvallen van Youri net voor de rust met een enkelblessure. Grolse Boys heeft achterin de organisatie hierdoor niet goed staan. Viod weet een aanval van de Boys af te slaan en weten er counterend over de linkerkant uit te komen. Een goede voorzet van de linksbuiten komt aan bij de geheel vrijstaande spits van Viod. Zijn schot valt via onderkant lat in het doel, 2-0. Een domper voor de Boys zo net voor de rust.

Een peptalk in de rust is nodig om iedereen weer scherp te krijgen. Er moet uit een ander vaatje getapt gaan worden om deze wedstrijd nog te kunnen ombuigen. Met de wind nu in onze rug moeten we er alles aan doen om Viod onder druk te zetten. Dit lukt aardig, Viod heeft moeite om verdedigend de bal goed weg te krijgen. Een fout van de laatste man zorgt ervoor dat Khalid de bal op een presenteerblaadje krijgt. Helaas heeft hij net teveel tijd nodig waardoor de doelman van Viod de bal naast het doel weet te tikken.

Onder aanvoering van Kevin wordt er steeds aanvallender gespeeld. Het is dan ook Kevin die in de 75ste minuut de bal weet binnen te schieten, 2-1! Grolse Boys krijgt geloof in een goed einde en voert de druk op. Viod komt er nog maar sporadisch uit. Grote kansen levert het voor Grolse Boys niet op, enkele spelde prikken zijn eenvoudig prooi voor de doelman. Daar waar nodig wordt de bal door Viod over de zijlijn geschoten wat allemaal veel tijd kost en voor de Boys niet gunstig is. Zo kabbelt de tijd verder richting eind van de wedstrijd. De klok geeft ondertussen de 90ste minuut aan. Grolse Boys krijgt een corner die door een verdediger wederom tot corner wordt gekopt. Bij deze 2de corner is het alles of niks. Iedereen van de Boys staat in het doelgebied van Viod. Kevin zet de corner prachtig voor, Khalid aait de bal met zijn hoofd en deze verdwijnt in de verre bovenhoek, 2-2.

Strafschoppen zijn dus nodig om de winnaar van deze wedstrijd bekend te maken. De namen zijn gekozen en het is Viod die de eerste strafschop mag zetten. Deze wordt gestopt door Barry, de tweede van Viod gaat over. Kevin en Menno weten voor de Boys de strafschoppen te benutten, een 0-2 voor! Met deze luxe lijkt het erop dat Grolse Boys er al is, echter gaat dit als een nachtkaars uit. De laatste 3 strafschoppen worden door Viod binnen geschoten daar waar Jeffrey en Boas op de lat schieten en de laatste strafschop van Ronald door de doelman van Viod wordt gestopt.

Hiermee komt er helaas voor de Boys een einde aan het bekeravontuur.