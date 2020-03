Lever op zaterdag 28 maart 2020 een tegel uit eigen tuin in en krijg een gratis tuinplant cadeau. Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert dit jaar samen met Intratuin voor de 6e keer de inwisselactie ‘Tegel eruit, plant erin’ met als doel: een nog groener Nederland. Planten zorgen niet alleen voor een prettig leefklimaat maar ook voor een betere biodiversiteit (bijvoorbeeld meer voedsel voor bijen en vlinders). Daarnaast dragen ze een steentje bij aan een natuurlijke oplossing van de gevolgen van klimaatverandering.

Actie

Kom op zaterdag 28 maart 2020 tussen 10.00 en 15.00 uur met een tuintegel (minimaal 30×30 cm) naar een vestiging van Intratuin. Daar staan vrijwilligers van Groei & Bloei klaar om de tegel in ontvangst te nemen. Je ontvangt vervolgens een voucher voor een gratis actieplant. Het is overigens niet de bedoeling dat alle overbodige stenen en tegels ingeleverd worden; maximaal 1 tegel per persoon.

Klimaatbestendig

Tuinvereniging Groei & Bloei en Intratuin adviseren meer planten in de tuin te zetten.

– Meer planten en minder tegels betekent minder wateroverlast. Regenwater kan beter in de bodem zakken waardoor de riolering minder snel overbelast raakt.

– Warmte blijft boven een betegelde tuin langer hangen. Het vervangen van tegels door planten zorgt direct voor minder hitte in de tuin.

– Meer planten in de tuin zorgt voor een betere biodiversiteit en dat is goed voor onder meer bijen, vlinders, andere bestuivers en vogels.

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.intratuin.nl/acties en www.groei.nl.