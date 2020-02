Grolse Boys 2 wint van directe titel kandidaat Terborg 2

GROENLO – Vandaag speelde het 2e elftal van de Grolse Boys tegen Terborg 2. Een wedstrijd die er serieus toe doet. Grolse Boys is koploper en speelde tegen de nummer 2 Terborg. Thuis werd er door ‘onze’ jongens met 4-1 gewonnen. Met veel goede moed en strijdlust werd er afgereisd naar Terborg.

Een erg scherpe warming up werd vervolgd door een goede wedstrijd van de boys. Na 20 minuten opende Ronald de score door een schot vanaf de 16 onderin de hoek. Na een half uur werd het 0-2 door een intikker van Menno. Kort daarna kwam er een grote kans van Terborg die Marco ‘Onana’ Pfeiffer katachtig uit de onderhoek tikte. Khalid kreeg een gele kaart voor praten en moest daarom 10 minuten het veld verlaten.

Direct na rust ging Grolse Boys door waar het was gebleven, goed spel. Chippo opende heel snel de score in de 2e helft, 0-3. Kort erna legt Ronald de bal goed voor en tikt ‘goalgetter’ Jeffrey binnen. Hierna word Terborg gevaarlijker en komt ook op 1-4. Chippo maakte plaats voor Amir en gooit de bal via een inworp het veld in (wat veel weg had van een corner) naar Jeffrey en deze tikte de bal in de goal, 1-5. Daarna tikte hij ook de 1-6 binnen. Hattrick Hero! Met nog een paar minuten op de klok maakt Maikel een mooie actie op de linkerflank die hem voorlegt en daar is die weer: JEFFREY FIRING! Nummer 4 voor hem.

Einde wedstrijd (1-7) en een goed resultaat voor de Boys die nu 6 punten los staan. Hiermee is het eerste stapje gezet richting het kampioenschap. Volgende week mogen de jongens weer thuis tegen nummer 3 van de ranglijst Gendringen 3.