Leeskring Lichtenvoorde heeft plek voor nieuwe leden

LICHTENVOORDE – De Leeskring van de Bibliotheek Lichtenvoorde heeft weer plek voor nieuwe leden. Lijkt het je leuk om met de andere deelnemers hetzelfde boek te lezen en er vervolgens samen over te praten? Meld je dan aan!

Ongeveer één keer in de vier à zes weken komen de deelnemers van de leeskring op een dinsdagochtend vanaf 10.00 uur bij elkaar. Die bijeenkomst vindt plaats bij één van de leeskringleden thuis, op een vaste locatie. Meestal leest de groep een boek van een Nederlandse schrijver, dat op die dinsdagochtend besproken wordt. De keuze van het boek wordt gezamenlijk vastgesteld.

Wat zijn de leuke kanten van een leeskring? Het kan heel verrassend zijn van anderen te horen wat hen heeft geraakt, wat ze mooi vinden, wat niet. Het is leuk om op deze manier kennis te vergroten, de horizon te verruimen en elkaar gaandeweg beter te leren kennen. De kosten voor deelname zijn laag. De Bibliotheek biedt de service van het leeskringabonnement, waarvan maximaal 10 personen gebruik kunnen maken. Een collectief leeskringabonnement kost slechts €90,- voor een heel seizoen, bij 10 deelnemers dus €9,- per persoon. De leeskring is met dit abonnement altijd verzekerd van de gevraagde boeken voor alle deelnemers.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, 088-0062929, info@oostachterhoek.nl. Aanmelden, ook voor leeskringen in andere plaatsen, kan eveneens bij het Servicebureau.