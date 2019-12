GSA Netwerk Marianum officieel 

Gepubliceerd op 13 december 2019 om 15:58

OOST GELRE – Op (Paarse) vrijdag 13 december jl. is het GSA Netwerk van Marianum officieel bekend gemaakt door het hijsen van de regenboogvlag in Groenlo en Lichtenvoorde. Wethouder Jos Hoenderkamp van gemeente Oost Gelre was in Groenlo aanwezig om steun te betuigen.

GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance en is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Marianum zette zich hier al eerder voor in door onder meer Paarse Vrijdag te promoten.

De regenboogvlag staat symbool voor het feit dat Marianum een veilige school is waar iedereen zichzelf mag zijn. Het hijsen van de vlag is de eerste actie die het GSA Netwerk organiseert. Er zullen nog meerdere acties volgen het komende schooljaar. Houd hiervoor de website en facebookpagina van Marianum in de gaten of hun eigen Instagram account: https://www.instagram.com/gsa.marianum/.