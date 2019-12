‘Joris’ Kerstboom straalt in Bibliotheek

ACHTERHOEK – Van 9 t/m 24 december staat Joris’ Kerstboom in alle Oost-Achterhoekse Bibliotheken. De actie is gebaseerd op het KRO-NCRV tv-programma van presentator Joris Linssen, waarin hij mensen uitnodigt een bijzonder persoon in het licht te zetten. In de zeven vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kunnen bezoekers de komende tijd hetzelfde doen.

Vanaf 9 december kunnen bibliotheekbezoekers een kerstbal met daarop een mooie gedachte in de boom hangen. Zo kun je een reddende engel bedanken, of een hechte vriendschap vieren. Het begint voor iedereen bij de vraag van Joris: ‘Wie zet jij in het licht?’ Dat kan leiden tot mooie gesprekken bij de boom. Joris’ Kerstboom is daarmee een waardevolle ontmoetingsplaats in de dagen voor Kerst.

Landelijke actie

Bijna 200 bibliotheken in Nederland doen mee aan de sympathieke actie. Op www.joriskerstboom.nl is te zien in welke steden Joris’ Kerstboom staat.