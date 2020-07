Heer Bommel en Tom Poes krijgen kasteel in Groenlo

GROENLO – In de Achterhoek ligt Marveld recreatie, een vakantiepark met een hotel, luxe huisjes en kampeerplaatsen. Eigenaar Edwin Bomers zocht naar een echt Nederlands icoon waarmee hij zijn onderneming een gezicht kon geven en koos voor Nederlands beroemdste stripduo heer Bommel en Tom Poes.

Cultureel erfgoed

De 177 verhalen die Marten Toonder over hun avonturen schreef, en die een halve eeuw lang dagelijks in de krant stonden, behoren tot het Nederlands cultureel erfgoed; generaties groeiden op met Tom Poes en heer Bommel, en Marten Toonder wordt in het Literatuurmuseum geëerd met een plek in het Pantheon, dat een eerbetoon is aan de 100 grootste Nederlandse literatoren.

Bomers plannen plannen onder andere een hal van zo’n 9000 m2 waarin de wereld die Marten Toonder gecreëerde vorm zal krijgen met als stralend middelpunt kasteel Bommelstein. De wereld van heer Bommel en Tom Poes zal de inspiratiebron zijn bij het bedenken van de attracties, evenals de magische sfeer van Rommeldam, de Zwarte Bergen en het Donkere Bomen Bos.

In december 2019 presenteerde Bomers zijn plannen aan de gemeente Oost Gelre. De gemeente ziet als kansrijk initiatief en heeft principemedewerkring toegezegd.

Bommelwereld zal niet alleen een trekpleister worden voor bezoekers van de Achterhoek maar zal ook jonge generaties in aanraking brengen met dit Nederlands cultureel erfgoed. Het particuliere museum De Bommelzolder zal een plekje krijgen in Bommelwereld en voor scholieren zal een educatief programma worden opgezet.

Wanneer met de bouw wordt begonnen is nog niet bekend.

