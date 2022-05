Herdenken en de Slag om Grolle

Slag om Grolle: aandacht voor slachtoffers van alle oorlogen

GROENLO – Een goed bezochte historische kledingbeurs in de Mattelier was een mooie voorbode voor de komende editie van de Slag om Grolle. Al bijna drie jaar zijn vrijwilligers bezig met de organisatie van het evenement, waarbij Groenlo drie dagen terugkeert naar het jaar 1627, dat in de herfstvakantie van 21 tot en met 23 oktober zal worden gehouden.

Wat veel mensen mogelijk niet weten is dat de Slag om Grolle al sinds de eerste editie op de zondagmiddag op het slagveld stil staat bij alle slachtoffers die in oorlogen door de eeuwen heen zijn gevallen met onder andere een minuut stilte. Of het nou 1627 is of heden ten dage, oorlogen zorgen voor veel leed en de organisatie van de Slag om Grolle hecht er iedere editie veel belang aan bij dit aspect stil te staan. Re-enactment is de manier om de herinnering aan het verleden in leven te houden. Dit is essentieel voor het besef van wat men herdenkt want wanneer we stoppen met herinneren raken de lessen die we kunnen leren van het verleden in de vergetelheid.

De oorlog in Oekraïne illustreert dit belang des te meer. De organisatie van de Slag om Grolle is zich bewust van het feit dat deze oorlog in de 21ste eeuw voor veel mensen dichtbij komt nu men in het huidige tijdperk via sociaal media veel informatie live kan volgen. Hoe anders was dat echter in 1627 waar nieuws er dagen over kon doen voor het verder in het land doordrong.

Deze editie zal de organisatie meer aandacht besteden aan het herdenkingsaspect en wil zij dit breder uitdragen. Zo zal de minuut stilte vanaf deze editie op alle drie de dagen gehouden worden op het slagveld. Verder is de organisatie bezig om de herdenkingsplechtigheden op de zondag uit te breiden door de minuut stilte niet alleen op het slagveld maar op het gehele evenement, inclusief de binnenstad, te houden. Ook houdt de organisatie contact met diverse partijen betrokken bij de opvang van vluchtelingen in en om Groenlo.

Door corona kon het evenement vorig jaar niet doorgaan, en werd in plaats daarvan een online pubquiz georganiseerd. De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat het internationale historische evenement dit jaar wel doorgang kan vinden. Een groot aantal handelaren, artiesten en binnenstadgroepen heeft zich inmiddels aangemeld en de organisatie is druk bezig voor iedereen een plek te vinden. Met 1500 re-enactors uit vijftien landen staat Groenlo, ook wel de ‘re-enactment capital of Europe’ genoemd, in oktober weer vol met kampementen aan de randen van de stad.

