Achterhoek op de kaart in Den Haag met verfrissend Lentediner

ACHTERHOEK – Tijdens de jubileumeditie van alweer het tiende Lentediner in Perscentrum Nieuwspoort, reed de Achterhoek letterlijk Den Haag in. Kamerleden werden in een rit in GAON auto’s (Achterhoeks deelvervoer) naar de locatie gebracht en liepen over bestickerd spoor dat de RegioExpres voorstelde de dinerzaal in. Bereikbaarheid stond prominent op het menu, naast kwaliteit in wonen en een sterke arbeidsmarkt. Voorzitter 8RHK ambassadeurs Mark Boumans: “De Achterhoek is koploper in de balans tussen goed leven en een gezonde economie. Sloeg niet voor niets in korte tijd om naar een groeiregio, met oog voor kwaliteit. We hebben Den Haag duidelijk gemaakt dat investeren in bereikbaarheid, via de N18 en RegioExpres, de belangrijkste sleutel is naar succes om de groeiende krapte op de arbeidsmarkt en de nationale wooncrisis aan te pakken.”

De 18 aanwezige kamerleden kregen Achterhoekse thema’s in een verfrissend voor-, hoofd- en nagerecht geserveerd middels pitches door diverse ondernemers en bestuurders uit de Achterhoek. Gedeputeerde van provincie Gelderland, Jan van der Meer pleitte voor een definitieve cofinanciering van de RegioExpres van minimaal 60 miljoen door het Rijk. De treinverbinding Arnhem-Doetinchem-Winterswijk die één van de drukste regionale verbindingen is. Jan van der Meer: “Met 13 tot 20 minuten reistijdwinst komen banen en woningen in de Achterhoek in het vizier voor mensen van elders. En andersom”.

Naast de Achterhoekse gasten zaten 14 Tweede Kamerleden, 5 gedeputeerden van de provincie Gelderland, gasten uit Duitsland en van verschillende ministeries aan tafel. Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf: “Het was een mooie avond met duidelijke oproepen. Zoals voor de RegioExpres. Voor de ChristenUnie van belang dat we regio’s met elkaar verbinden. Ik zal opheldering vragen aan de staatssecretaris of zij bereid is hiervoor verdere stappen te zetten”.

Het Lentediner werd omlijst door jong talent uit de Achterhoek, met muziek door Marise den Bakker en studenten van het Graafschap College die samen met jonge prijswinnende kok Coert Boschloo het diner verzorgden. De Achterhoekse lente kwam in geur én kleur Nieuwspoort in, met graffiti ter plekke door RoosArt. Het Lentediner is een belangrijk moment in de lobbycyclus en is een belangrijk netwerkmoment om tot nieuwe afspraken te komen voor werkbezoeken aan de Achterhoek en om samen op te trekken richting het opstellen van moties en Kamervragen.

