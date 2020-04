Het Wilhelmus bij de Molenberg

GROENLO – Koningsdag in Groenlo begon bij het verzorgingstehuis De Molenberg met het spelen van het Wilhelmus. De muzikanten kwamen van de Muziek Vereniging Groenlo en het Dweilorkest der Knunnekes. Zij stonden in groepjes van vier rondom de Molenberg. Een groep voor de ingang, in de binnentuin en aan de grachtkant. De bewoners en personeel volgden het optreden vanaf het balkon en achter het glas.

Marga Klompé, locatie de Molenberg te Groenlo geeft hierbij gehoor aan het landelijk initiatief om op Koningsdag om 10.00 uur het Wilhelmus te zingen of te spelen.

