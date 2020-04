Bijenstal en fruitgaard in De Grolse Weiden

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

GROENLO – Er wordt nu nog volop gewerkt aan de Bijenstal in de Grolse Weiden. Als het straks klaar is dan de bezoeker meekijken met de imker.

Sinds 2014 wordt er in Groenlo gewerkt aan het stadspark ‘De Grolse Weiden’. Veel projecten zoals: Dierenpark de Halve Maan is grondig aangepakt, het natuurspeelplek Ravott`n is gerealiseerd en er zijn mooie wandelpaden door het gebied. Nu volgt bijna de afronding van de bijenstal met educatieruimte en hoogstamfruitgaard.

In de hoogstamfruitgaard zijn groepen met peren-, kersen-, pruimen- en appelbomen geplant. Alles staat in een wildverband, zodat het allemaal net wat losser en natuurlijker oogt. Ook zijn er meidoornhagen en struweelhagen aangelegd, waaronder gelderse roos, rode kornoelje en sporkehout. Zo wordt het gebied zoveel mogelijk ingekleed in een historisch verantwoorde setting. Deze manier van aanplanten zorgt voor meer biodiversiteit in het gebied.

Bijenstal met educatieruimte

De bijenstal krijgt een open karakter. Als straks de imker aanwezig is, kan de bezoeker met de imker meekijken. Ook komen er voorlichtingen en presentaties. En wat later ook activiteiten speciaal voor de jeugd. Natuurlijk wachten we hierbij de coronaperiode af.

Educatieruimte ook te gebruiken door andere groepen

Imkerij Grol gaat de bijenstal en de educatieruimte beheren. Maar ook andere groepen kunnen straks gebruik maken van de educatieruimte. Bijvoorbeeld scholen die een biologieles in het veld willen geven. Of voor een workshop over moestuinieren.

