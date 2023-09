Historische munten uit Tachtigjarige Oorlog tentoon in nieuw museum Groenlo

GROENLO – In het Stadsmuseum Groenlo is een collectie van negen historische munten in bruikleen gegeven door een anonieme eigenaar. De munten dateren uit de periode tussen 1579 en 1688 en zijn gevonden in een oude boerderij aan de rand van Groenlo. De eigenaar, die de munten van zijn opa heeft gekregen, heeft besloten de collectie in langdurige bruikleen te geven aan het nieuwe Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo.

De munten zullen een onderdeel vormen van de expositie in het museum, dat in 2024 zijn deuren opent. Ze bieden een inzicht in het conflict van zowel de Nederlandse als de Spaanse zijde tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De verzameling, die meer lijkt op een verzameling van memorabele gebeurtenissen dan op een klassieke muntschat, werd eind negentiende eeuw gevonden in een nis van een oude muur.

De anonieme schenker hoopt dat de munten nu een passende en publieke plek krijgen in het nieuwe museum. Tot de opening van het museum worden de munten veilig bewaard.

