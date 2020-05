Hoe de s.v. Grol de Coronacrisis overwint.

GROENLO – Sportpark Den Elshof komt weer langzaam tot leven. Alle voetballers mogen weer trainen sinds de senioren ook weer vanaf 11 mei het veld op mochten. Iedereen houdt zich aan de voorwaarden die de overheid heeft opgelegd. Best lastig voor de trainers om aangepaste oefenstof te geven en toch gaat dat goed. Het belangrijkste is dat iedereen weer in beweging is en zich al fit maakt voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen start met bekerwedstrijden op 29-30 augustus. De competitie begint 19-20 september. Maar eerst moet het huidige seizoen nog afgesloten worden met het inleveren van de teamkleding en de teammaterialen op 11 juli.

Het sportpark is alle 7 dagen van de week geopend voor de trainingen. Dus ook in het weekend kan er getraind worden. Bijvoorbeeld ook op zondag door de recreatieve seniorenteams.

De competitie-indeling voor het nieuwe seizoen wordt ongeveer half juni door de KNVB bekend gemaakt.

Het is nog onduidelijk of er vanaf 1 september meer dan 100 mensen aan publiek mogen komen naar de wedstrijden. De anderhalve meter afstand van elkaar is op het sportpark geen probleem, ook niet voor de meeste wedstrijden. De anderhalve meter maatregel voor het wedstrijdvoetbal en de trainingen worden per 1 september door de overheid ingetrokken zoals het er nu voor staat.

De contributie-incasso over het tweede kwartaal is voortreffelijk verlopen. Maar zo’n 2% kon nog niet geïnd worden. Een normaal resultaat en opnieuw een bewijs dat wij een hechte en sterke vereniging zijn.

De facturen naar de reclamebordsponsoren voor 2020 zijn ook verstuurd. Daar is eveneens al een positief beeld. Binnen drie weken was er al 25% van de facturen betaald. Al onze vrijwilligers kunnen zich gesteund voelen door zo’n groep sponsoren.

Wij gaan geen gebruik maken van een noodkrediet dat je bij de bank kunt krijgen met de waarborg van de Stichting Waarborgfonds Sport. Wij willen geen geld lenen voor deze crisis. Onze lijn is kostenbesparing waar dat nodig en mogelijk is.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat 10% van de sportverenigingen in Nederland denkt dat ze de corona-crisis niet overleven. En 30% heeft geen vertrouwen in de eigen veerkracht om goed door deze crisis te komen.

De Grol hoort niet bij deze twee groepen verenigingen.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…

Gerelateerd