Vanaf 1 juni is de Gruitpoort weer geopend

DOETINCHEM – Vanaf 1 juni wordt er in de Gruitpoort na 80 dagen sluiting eindelijk weer kunst gemaakt, film gekeken en zijn alle Doetinchemse jongeren weer welkom in JC. Voorlopig in de 1,5 metersamenleving, dus met aanvullende afspraken. Maar we zijn blij dat het virus zover is teruggedrongen dat we iedereen weer verantwoord kunnen ontvangen. En omdat we op die anderhalve meter minder mensen kunnen bedienen, hebben we extra voorstellingen ingepland, zodat iedereen op een rustig moment naar ons toe kan komen.

Een bijzonder programma, ook online

Met trots presenteren wij het filmprogramma voor de eerste 2 weken van juni. Met naast oude bekenden in de eerste twee weken maar liefst vier landelijke premières. (Kunst)documentaires, drama, thrillers, comedy. Wereldcinema van Rusland tot Frankrijk en van Korea tot IJsland en natuurlijk elke dag Herman Finkers in De beentjes van Sint Hildegard. Ook bij de eerste voorstelling na de Coronasluiting, maandag 1 juni om 13.30 draait deze succesfilm (al meer dan 4000 bezoekers in de Gruitpoort) in aanwezigheid van Cultuurwethouder Maureen Sluiter, die net als de rest van het Doetinchemse college, alle initiatieven van Doetinchemse ondernemers en instellingen om verantwoord weer open te gaan van harte steunt.

Tot 1 juni, maar ook voor wie daarna nog niet naar de Gruitpoort kan komen hebben het Filmhuis, Lang Leve Kunst en de jongeren van JC ook een uitgebreid online aanbod klaar staan. Het online aanbod blijft de komende tijd belangrijk, omdat we iedereen willen blijven bedienen.

Open, maar met afstand

Vanaf 1 juni is de Gruitpoort dus weer open, maar wel met 1,5 meter afstand. Onze activiteiten zijn daarom alleen toegankelijk op afspraak: filmkaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar, het is niet mogelijk om buiten cursustijden te werken in de lokalen en jongeren maken via What’s app een afspraak om naar JC te komen.

Maar er zijn nog meer nieuwe afspraken: Voorstellingen hebben geen pauze. Je kunt de inbegrepen consumptie nuttigen in het café of meenemen de zaal in. Een medewerker wijst je naar een plek op 1,5 meter afstand van andere bezoekers. Om niet teveel mensen tegelijk in de gangen te hebben starten activiteiten minimaal een half uur uit elkaar. Je bent bij ons welkom vanaf een kwartier voor aanvang van je activiteit. Naast de 1,5 meter afstand vragen we mensen gebruik te maken van de desinfectiemogelijkheden en de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Wij hanteren de protocollen van brancheorganistaties NVBF (bioscopen) en Cultuurconnectie (kunstencentra en Volksuniversiteiten). De praktische uitwerking is in overleg met gemeente Doetinchem tot stand gekomen. Naast voorzieningen en afspraken om 1,5 meter afstand te bewaren is er extra aandacht voor hygiëne en schoonmaak van contactoppervlakken.

Je vindt de programmering van de komende weken, het online aanbod en de antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe afspraken op www.gruitpoort.nl

