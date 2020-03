Hoe gaat het leerlingen van de Willibrordusschool thuis

Bericht is aangepast 20 maart 2020 om 08:31

GROENLO – Zoals bij alle scholen in Nederland, werkt het ook op onze school in deze tijd allemaal net even anders. Sinds afgelopen dinsdag werken de leerlingen thuis met het, door de school samengestelde, pakket met leermiddelen.

Na een oproep van ons aan de mamajuffen en papameesters om te vragen of het ze lukte de kinderen thuis aan het huiswerk te krijgen, ontvingen wij veel foto’s van thuiswerkende leerlingen. Van al deze foto’s hebben wij een collage gemaakt, welke wij graag met jullie willen delen. Wellicht dat deze foto’s, in onzekere tijden als deze, ook laat zien hoe al deze gezinnen omgaan met deze bijzondere situatie.