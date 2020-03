Agem past dienstverlening aan

Bericht is aangepast 20 maart 2020 om 09:04

DOETINCHEM – Inwoners van de Achterhoek met vragen over duurzaamheid of bijvoorbeeld financieringsmogelijkheden van deze maatregelen kunnen ook in deze bijzondere tijden door Corona terecht bij Agem Energieloket. Fysieke bijeenkomsten zijn afgelast of worden verzet, maar bereikbaarheid via mail en telefoon blijven hetzelfde. Agem past haar dienstverlening zodanig aan dat vrijwel alle diensten door kunnen gaan, waarvan een aantal in digitale vorm.

Adviesdiensten

Ondanks de maatregelen kan advies van een specialist aangevraagd worden bij Agem Energieloket. Er zijn verschillende mogelijkheden. Per dienst zijn de mogelijkheden nu als volgt:

Energiecoach: voor informatie over simpele aanpassingen om energie te besparen. Voorlopig bestaat de mogelijkheid om deze afspraak in te plannen op een datum na 6 april* of om het gesprek via chat of telefonisch te voeren.

Telefonisch consult: voor specifieke vragen over energiebesparing waar men een onafhankelijk en deskundig antwoord van een expert op wil. Deze dienst verandert niet ten opzichte van de normale omstandigheden.

Bezoek aan huis: voor informatie op locatie wat per specifieke woning of probleem de beste oplossing is. Voorlopig bestaat de mogelijkheid om deze afspraak met een expert in te plannen op een datum na 6 april* of kan -afhankelijk van de vragen- in overleg met onze klantenservice een afspraak ingepland worden voor een telefonisch adviesgesprek.

Subsidies en leningen

Er zijn verschillende subsidies en leningen beschikbaar ter ondersteuning van duurzaamheidsmaatregelen. Agem Energieloket voert de aanvragen voor leningen van de gemeente uit. Het aanvragen van subsidies en leningen blijft mogelijk, hier verandert niets ten opzichte van reguliere omstandigheden.

Achterhoekse Bespaaractie

Inwoners die zich aangemeld hebben voor de Achterhoekse Bespaaractie zullen mogelijk te maken krijgen met vertraging in het proces en afspraken die verzet moeten worden. Susteen, partner van Agem Energieloket in deze actie, heeft ook alle fysieke afspraken opgeschort tot minimaal 6 april*.

Inloopbijeenkomst De Zomereiken

De geplande inloopbijeenkomst met betrekking tot Zonnepark De Zomereiken op 25 maart in Groenlo zal online plaatsvinden, mét mogelijk tot vragen stellen aan vier experts in verschillende onderdelen van dit plan. Meer informatie hierover staat op www.agem.nl/zomereiken.

Energielevering

Voor Achterhoekers die duurzame Achterhoekse energie afnemen via Agem blijft alles onveranderd. De Corona-situatie heeft geen invloed op energielevering via Agem.

*afhankelijk van de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid kan het zijn dat deze datum opnieuw aangepast wordt.