Hoe is iedereen toe aan de kroeg? Nou, zo.!!!

GROENLO – Bij Rockcafe Taste in Groenlo liggen ze al voor de deur in een slaapzak te wachten totdat de kroeg weer open gaat en om gegarandeerd een plekje te kunnen bemachtigen op het terras! “Uiteraard is deze foto ludiek bedoeld. Maar wel gebaseerd op hoe mensen de kroeg, het uitgaan en het terras missen. Nederland is weer toe aan een beetje ontspanning, na het zich te hebben gehouden aan alle regeltjes. We zijn met ons allen weer toe aan een drankje op het terras en aan sociaal contact”, laten de uitbaters weten.

“De afgelopen periode was zwaar, zeker omdat alle lasten van het café uiteraard gewoon doorlopen. Maar we hebben de moed nooit verloren, we zijn beide zo strijdvaardig als maar kan. Maar het was ook een tijd van bezinning en besef. De reacties van diverse mensen heeft ons hier enorm doorheen gesleept. We hebben ons vaak heel erg geliefd gevoeld, dat was heel bijzonder”, aldus Roland en Marion.

“Wat hebben we iedereen gemist”. Marion geeft aan, het naast het er heel erg naar uitzien, het ook wel spannend te vinden. “Horeca en 1,5 is geen goeie mix, maar we moeten het ermee doen, en we weten waar we t voor doen”.

De horeca is gebonden aan een protocol en moet zich daar streng aan houden. Er mogen 2 mensen aan een tafeltje zonder 1,5 meter afstand, er wordt vanaf drie personen gehandhaafd. Mensen uit 1 familie/huishouding mogen met meer aan een tafel zitten, mits vooraf aangegeven. Bij binnenkomst moet je direct je handen desinfecteren, je mag niet zomaar naar binnen, je meldt je bij de deur. Iedereen krijgt eerst de vraag of hij of zij geen klachten heeft of, of er iemand in de thuissituatie is met klachten of, of er iemand in de thuissituatie positief getest is op Corona. Roland: “Houden we ons niet aan het protocol, dan kunnen we erop rekenen dat we onze deuren snel weer moeten sluiten………….en of we dat overleven”….?

Voor het terras hoef je niet te reserveren, echter er zijn ook weer zaken die dat wel doen, maar het is niet verplicht. Voor binnen moet je altijd reserveren (dat kan bij Taste ook aan de deur, of middels 06-12083529 middels What’s App)

Roland: “regeltjes, regeltjes, regeltjes! En we hopen erop dit samen met onze gasten aan te houden. We willen geen agentje zijn, of continue te handhaven. We hopen op het gezonde verstand van onze gasten, we moeten het samen doen.

Taste heeft inmiddels alle maatregelen genomen en Roland en Marion zijn er samen helemaal klaar voor. Het horeca-echtpaar heeft er ook enorm veel zin in. En, om een ludieke actie mooi af te sluiten: Roland en Marion zijn enorm dankbaar voor alle steun die ze gehad hebben van gasten, Grollenaren, vrienden, bands en muziekliefhebbers. “Het was overweldigend”!

Taste gaat maandag eerste Pinksterdag, om 14:00 uur weer open en is iedere donderdag vanaf 20:00 tot 24:00 en de vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 02:00 geopend.

