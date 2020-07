Hopdonder speciaalbier weekend + BBQ-weekend

District East Events organiseert een ‘Hopdonder’ weekend op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus in de Oude Calixtuskerk. Dit weekend zijn er maar liefst 75 verschillende speciaal bieren verkrijgbier! Het hele weekend is er een buitenterras voor de Oude Calixtuskerk. Uiteraard wordt de RIVM-richtlijnen gehanteerd.

Vrijdagmiddag is er muziek van Mitch Lodewick. In de avond treedt het trio ‘Jemilo’ op. Zaterdag middag is er akoestische muziek van Paul Eppink. Daarnaast is er een act van ‘Donkey Tonk’. Een vintage dj-installatie die bestaat uit een ezel met huifkar. Ze draaien achtergrondmuziek op vinyl onder andere blues, country, gypsy, jazz en rock & roll! Zondagmiddag is er muziek van Marten van der Meulen.

Tijdens het Hopdonder weekend is het entree gratis! Men moet vooraf reserveren voor in de kerk. Maximaal 4 personen per tafeltje. Voor het terras buiten hoeft niet gereserveerd te worden. Vol = vol

Iedere dag is er een middag gedeelte van 13.00 tot 19.30 en een avond gedeelte is van 19.30 tot 01.00 uur.

