Pfeifer Rentals hoofdsponsor Bloemencorso Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Afgelopen week ondertekende Kevin Stöteler namens de directie van Pfeifer Heavy Machinery BV en Pfeifer Rentals BV een sponsorcontract met de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. Het Groenlose bedrijf verbindt zich hiermee voor vijf jaar als hoofdsponsor aan het Lichtenvoordse evenement.

Wie via de N18 langs Groenlo rijdt kan het bedrijf niet missen. Torenhoge kranen en hoogwerkers sieren het bedrijfsterrein. Directie-lid Kevin Stöteler: “De meeste mensen kennen ons inderdaad van de verkoop van telescoopkranen, torenkranen, hoogwerkers en bouwmachines. We verkopen ze niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. We kregen echter steeds vaker de vraag om kranen te verhuren. Enkele jaren geleden zijn we begonnen met de verhuur van kranen. Hiervoor hebben we Pfeifer Rentals opgezet. Na een tijdje merkten we dat er ook behoefte was aan het huren van ‘kleinere’ bouwmachines. Hier zijn we twee jaar geleden mee gestart. We hebben Wesley Helmers hiervoor aangetrokken om dit op te zetten. Wesley Helmers: “We verhuren aan bedrijven, maar ook steeds vaker aan particulieren, festivals en evenementen. Denk hierbij aan hoogwerkers, verlichting, stroom verdeelkasten en generatoren. Omdat ik zelf actief ben binnen het Lichtenvoordse corso was het contact met SBL snel gelegd.”

Evenementen steunen

Met het sponsorcontract verbindt het Groenlose bedrijf zich voor meerdere jaren aan het evenement. “Dit jaar is er dan wel geen corso, maar toch willen wij hiermee als bedrijf een signaal afgeven dat wij evenementen in onze regio steunen. Juist nu. Het Bloemencorso Lichtenvoorde is een groot evenement, het op één na grootste bloemencorso ter wereld. Wij willen dat als partner graag ondersteunen”, aldus Kevin Stöteler. “We steunen hiermee niet alleen het corso, maar de totale gemeenschap. Daarbij willen we graag groeien op de zakelijke en de particuliere markt, dus we hopen zo wat meer naamsbekendheid te krijgen. Naast financiële steun, krijgen alle corsogroepen van ons een klantenkaart waarmee ze korting krijgen als ze bij ons producten huren”, aldus Wesley.

Hart onder de riem

Voorzitter Herman ter Haar is blij met de steun in dit bewogen jaar. “Als corso zijn we niet alleen afhankelijk van alle vrijwilligers die de wagens bouwen en ons ondersteunen bij de organisatie van het evenement, maar ook van de steun van bedrijven. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk ook onze sponsoren voor ons zijn. Helaas hebben we moeten besluiten het corso dit jaar af te gelasten in verband met de Corona uitbraak, maar gelukkig gaan we nog wel een Dahlia Kunstobjecten Route inclusief CorsoKIDS organiseren op zondag 13 september. Dus een sponsorcontract voor de komende vijf jaar, is een hart onder de riem van de corsogemeenschap in deze roerige tijden”, aldus Herman ter Haar.

