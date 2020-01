HV Grol 1-WHC 2

GROENLO – Zaterdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol een thuiswedstrijd tegen WHC 2 uit Hengevelde, beide teams hebben de punten hard nodig, dus een spannende wedstrijd in het vooruitzicht.

HV Grol wilde snel omschakelen naar de aanval om van hieruit toe te slaan. Verdedigend was ze goed voorbereid op de aanval van WHC dat met veel beweging en instartende speelsters zonder bal speelt. WHC opende de score met 0-1, HV Grol antwoordde met een schot vanuit de opbouw, 1-1. Verdedigend stond het bij HV Grol goed, het moest wel alle zeilen bijzetten. Hieruit kreeg WHC toch enkele strafworpen en scoorde ook uit deze kansen. Bij HV Grol was de opdracht snel om te schakelen naar de aanval, het team kreeg ook de mogelijkheden hiervoor, maar ging hier slordig mee om. Onnodig balverlies was het gevolg en goede mogelijkheden om te scoren werden om zeep geholpen. Bij rust was de stand 5-7, 7 doelpunten tegen is uitstekend maar 5 voor is veel te weinig.

Vol goede moed werd aan de 2e helft begonnen, alles was nog mogelijk. Eerst liep WHC uit naar 5-9, hierna kende HV Grol een goede periode en knokte zich terug tot 10-10. Het leek erop dat HV Grol zich over het dode punt heen had geknokt, echter door twee 2-minuten tijdstraffen aan Grolse kant, was het WHC dat de overtalsituatie uitspeelde en drie keer scoorde tot 10-13. Wat de dames van HV Grol ook probeerden, het had aanvallend te weinig dreiging en overtuiging om dit weer recht te zetten. Aan het eind liep de stand nog geflatteerd op tot 11-16. Teleurgesteld over het resultaat maar ook over het vertoonde aanvallende spel verlieten de jonkies van HV Grol de zaal. Lichtpunt was wel de verdediging, die stond goed en er werd hard gewerkt.

Nu weer dee neuzen dezelfde kant op en op de training werken aan het geloof in eigen kunnen.

Er volgen 2 belangrijke wedstrijden, a.s. zondag tegen BWO en de dinsdag daarna de inhaalwedstrijd in Hengelo tegen Olympia. Volop kansen voor de dames van HV Grol het één en ander recht te zetten en vol te gaan voor goede resultaten.