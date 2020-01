’t Noorden derde bij ‘de lekkerste pannenkoek’ van 2020

AMSTERDAM/AALTEN – Simon Heusinkveld van Pannenkoekenhuys ’t Noorden is derde geworden bij De Lekkerste Pannenkoek van 2020. Hij won op donderdag 17 januari de bronzen medaille tijdens de Horecava in Amsterdam met zijn creatie ‘Of je Worst Lust?!’

Simon werkt bijna 4 jaar bij ’t Noorden en intussen heeft hij de opleiding Manager/Ondernemer Horeca in Arnhem afgerond en gaat vanaf september naar de hogere hotelschool in Leeuwarden. Namens het volledige keuken team hebben ze Simon gevraagd om dit jaar ’t Noorden te vertegenwoordigen op het NK Pannenkoeken Bakken. “Vanaf het bedenken van de pannenkoek tot het moment dat de pannenkoek bij de vakjury op het bord lag, het was allemaal heel erg leerzaam” Zegt Simon over de wedstrijd. “Toen we vroeg in de ochtend op de horecabeurs aan kwamen begon bij mij de spanning een beetje te stijgen. Gelukkig hebben we ons goed voorbereid en hebben we uiteindelijk toch een super resultaat neer kunnen zetten. Heel erg blij mee!”

Of je worst lust

De winnende pannenkoek van ’t Noorden heet: “Of je Worst Lust?!” Een pannenkoek met zuurkool dat gekookt is in Borghman Bokbier, kook en rookworst van Keurslager Gleis, prei, afgegarneerd met wat uitgebakken spek, krokantje van brood, augurkmayo en een chipje van zoete aardappel. De basis van het prijswinnende pannenkoeken beslag van ’t Noorden is met meel, boekweit en bloem van Molen De Vier Winden uit Vragender. Deze samensmelting van ingrediënten en de presentatie van Simon hebben ervoor gezorgd dat hij met de bronzen medaille terug naar Aalten ging. Een fantastische prestatie en daarmee de lekkerste pannenkoek van de provincie Gelderland.

De Lekkerste Pannenkoek

De vakwedstrijd De Lekkerste Pannenkoek is onderdeel van de Lekkerste Wedstrijden, vakwedstrijden die al sinds 1984 jaarlijks plaatsvinden tijdens de Horecava. De wedstrijden zijn bedoeld voor professionals, werkzaam bij horecabedrijven en is in samenwerking met Koopmans Professioneel georganiseerd. De opdracht was om ter plaatse op het podium, binnen 15 minuten, drie identieke creaties te maken, welke door de vakjury werden geproefd en beoordeeld. Het thema was Hartig Hollands. Er werd gelet op uitstraling, creativiteit, smaakbeleving, eetbaarheid, samenstelling en inkoopprijs. Maar bovenal moest de pannenkoek lekker smaken.

TOP 3

De volledige top 3 van De Lekkerste Pannenkoek 2020 luidt als volgt:

#1: Edwin Hollanders van Pannenkoekenhuis De Perdstal in Venray

#2: Bas van Zoggel van Den Tol in Velp

#3: Simon Heusinkveld van ‘t Noorden in Aalten

Kinderjuryprijs: Edwin Hollanders van Pannenkoekenhuis De Perdstal in Venray

Sponsorprijs Koopmans Professioneel: Erik Meursen van Pand Pannenkoek in Schalkwijk

Aan de finale van deze vakwedstrijd namen 11 deelnemers deel. De vakwedstrijd om De Lekkerste Pannenkoek 2020 is een initiatief van de stichting Lekkerste Wedstrijden.