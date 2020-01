HV Grol 3-Duiven 2

GROENLO – Op zaterdagavond komen de dames 3 speelsters van handbalvereniging Grol al vroeg bij elkaar. Voor de wedstrijd wordt er namelijk thee gedronken met Miranda Wolterink, eigenaresse van JOUW STIJL, de naam van deze kapsalon uit Groenlo prijkt sinds kort op de nieuwe shirts van dames 3. Miranda krijgt een bloemetje aangeboden en blijft kijken naar de wedstrijd tegen Duiven. Zij staan op de laatste plaats in de competitie, HV Grol slechts 2 plaatsen hoger. Reden om dit team niet te onderschatten en er vol voor te gaan. Doordat Pien vanavond dames 1 mag versterken, komen enkele speelsters uit andere teams dames 3 helpen.

Duiven opent de score met een penalty die ze goed benutten. Lis heeft daar een antwoord op door vanuit de hoek de gelijkmaker te scoren. Vera komt vanaf de linkeropbouw enkele keren hoog en trekt de bal in de korte hoek, waardoor de jonge keepster van Duiven kansloos is. Een gevaarlijke opbouwster van Duiven mag iets te makkelijk schieten, waardoor het na ongeveer 15 minuten spelen 6-4 staat. Er komt een andere keepster in het doel van de tegenstander, maar ook daar heeft HV Grol weinig moeite mee. Door 5 doelpunten van de invalsters en een penalty van Vera, loopt de thuisploeg uit tot 12-7. Vera is goed op schot en knalt er vanuit de hoek nog 1 in, waardoor er met 13-7 even rust genomen kan worden. De coaches zijn tevreden, maar zien ook verbeterpunten. De opstelling wordt iets aangepast.

Na de rust blijkt dit goed uit te pakken. De verdediging moet hard werken en veel praten, maar staat aardig dicht. Duiven moet zoeken naar de gaten en knalt soms van afstand op keepster Kim, die veel mooie reddingen brengt. HV Grol blijft scoren, onder andere door break-outs van Maaike en Evi, een slim aangespeelde stuitbal naar cirkelspeelster Lis en een schot uit de hoek van Nicole. Het laatste doelpunt wordt gemaakt door Maaike vanuit het midden, waardoor de eindstand 24-16 is. De nieuwe sponsor en het overige publiek heeft een fanatieke pot handbal gezien!

Komende zondag speelt dames 3 tegen UDI in Arnhem.